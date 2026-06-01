Τέλος στα κουνούπια; Κινεζική εταιρεία ανέπτυξε σύστημα εξόντωσης με λέιζερ

Μία κινεζική τεχνολογική εταιρεία με έδρα το Changzhou στην επαρχία Jiangsu της ανατολικής Κίνας, ανέπτυξε μια φορητή συσκευή εξουδετέρωσης κουνουπιών με λέιζερ, η οποία κερδίζει ήδη διεθνή προσοχή και έχει αρχίσει να συγκεντρώνει παραγγελίες από το εξωτερικό, εν μέσω αυξημένης ζήτησης για ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις κατά των κουνουπιών τους θερινούς μήνες.

Η συσκευή, της οποίας η ανάπτυξη ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρία χρόνια πρωτοτύπων, βασίζεται σε έναν συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής, όπως LiDAR, τεχνητή νοημοσύνη για οπτική αναγνώριση και αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας Wang Chuan, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και έξι μέτρων και να τα εξουδετερώνει με λέιζερ μέσα σε μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας της συσκευής είναι η αυτόματη απενεργοποίηση του λέιζερ όταν ανιχνευθεί άνθρωπος εντός της περιοχής λειτουργίας της, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχημάτων. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το σύστημα μπορεί να διακρίνει με υψηλή ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των κουνουπιών και να ανταποκρίνεται σχεδόν στιγμιαία.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως εσωτερικούς χώρους, αυλές και υπαίθριες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του κάμπινγκ. Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της τεχνολογίας, καθώς δεν βασίζεται σε χημικά εντομοκτόνα.

Ο Wang Chuan ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει τέσσερις εκδόσεις του συστήματος και σχεδιάζει περαιτέρω βελτιστοποιήσεις, με πιθανές εφαρμογές και στη βιολογική γεωργία, όπου απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές απόδοσης.

«Οι παραδοσιακές μέθοδοι βασίζονται κυρίως στην οπτική ανίχνευση, η οποία είναι πιο αργή και λιγότερο ακριβής. Πιστεύουμε ότι η χρήση λέιζερ προσφέρει πολύ ταχύτερη και πιο αξιόπιστη αντιμετώπιση», δήλωσε ο Wang Chuan.

Τέλος, ο επικεφαλής της εταιρείας σημείωσε ότι το προϊόν «έχει μια φουτουριστική αισθητική, ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία και είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον», επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία προετοιμάζεται πλέον για μαζική παραγωγή.

Πηγή: Reuters / ertnews.gr