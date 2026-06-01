Πιττοκοπίτης: Αναμένουμε θετική απόφαση για νερό στους γεωργούς της ανατολικής Πάφου

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης αναφέρει σε δηλώσεις του ότι οι γεωργοί εποχιακών ανοιχτών καλλιεργειών της ανατολικής Πάφου προγραμματίζουν αύριο το πρωί εκδήλωση ειρηνική εκδήλωση με αίτημα έστω και ελάχιστων ποσοτήτων νερού για τις καλλιέργειες τους που έπρεπε ήδη να αρχίσουν αυτή την περίοδο.

Ο κ. Πιττοκοπίτης είπε πως σε τακτική επικοινωνία που είχε αυτό το διάστημα με την Υπουργό Γεωργίας συμπεραίνει ότι η κ. Μαρία Παναγιώτου έχει όλη την καλή επιθυμία να βοηθήσει τους παραγωγούς. Ωστόσο εκείνο το οποίο καθυστέρησε, όπως είπε, στην λήψη της απόφασης είναι ότι η Υπουργός Γεωργίας ήθελε να έχει ενώπιον της τα πραγματικά σημερινά δεδομένα όσον αφορά το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας της Πάφου και μετά να αποφάσει.

Μετά, όπως είπε, «τα δεδομένα και τα στοιχεία που της έχουμε δώσει στην σύσκεψη της Πέμπτης το απόγευμα και τα οποία θα της δώσουμε και γραπτώς αύριο αναμένουμε ότι η απόφαση θα είναι θετική για τους γεωργούς». Ο κ. Πιττοκοπίτης υπενθύμισε πως σε συνεδρία της η Συμβουλευτική Επιτροπής Υδάτων στις 22 Απριλίου είχε πάρει απόφαση για μηδενική παραχώρηση νερού για ανοιχτές καλλιέργειες με βάση τα δεδομένα της 22ας Απριλίου.

Είπε ωστόσο μέχρι κι σήμερα τα φράγματα της Επαρχίας Πάφου συνεχίζουν να συρρέουν νερό οπόταν τα σημερινά δεδομένα, εξήγησε, είναι πολύ καλύτερα από τότε. Την Πέμπτη το απόγευμα η Υπουργός Γεωργίας τους κάλεσε εκτάκτως και τον ΕΟΑ Πάφου και το ΤΑΥ Πάφου αλλά και παραγωγούς σε σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας όπου εκεί έγινε μια εκτενής συζήτηση όσον αφορά τα σημερινά δεδομένα του υδατικού ισοζυγίου στην επαρχία Πάφου, αλλά και ότι θα εξετάζονταν η παραχώρηση νερού στις ανοιχτές καλλιέργειες στην ανατολική περιοχή της Πάφου όπως είπε ο κ. Πιττοκοπίτης. Πρόσθεσε μάλιστα πως έχει ενημερώσει τους γεωργούς για την συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα αλλά και για την δική του εκτίμηση ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη.