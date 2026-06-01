Ερντογάν: Το φυσικό αέριο Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν θα συμβάλει στην ανάπτυξη Συρίας

Οι προμήθειες φυσικού αερίου προς τη Συρία, οι οποίες ξεκίνησαν μέσω κοινής τουρκο-αζερικής πρωτοβουλίας, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στην περιφερειακή ασφάλεια, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η συμβολή των προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Συρία, που ξεκίνησαν τον περασμένο Αύγουστο ως αποτέλεσμα της κοινής πρωτοβουλίας Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, στην ανάπτυξη της χώρας αυτής και στην περιφερειακή ασφάλεια είναι αδιαμφισβήτητη», ανέφερε ο Ερντογάν σε μήνυμά του κατά την έναρξη της Εβδομάδας Ενέργειας του Μπακού.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή κατέδειξαν εκ νέου τη σημασία των ενεργειακών πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί από κοινού με το Αζερμπαϊτζάν και ότι οι δύο χώρες έχουν υλοποιήσει πολλά έργα-μαμούθ, τα οποία κάποτε θεωρούνταν αδύνατα για την περιοχή.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στους αγωγούς Μπακού–Τιφλίδα–Τζεϊχάν, Μπακού–Τιφλίδα–Ερζερούμ και στον Διανατολικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TANAP), οι οποίοι υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν και με τη συμβολή της Γεωργίας.

Η συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν εμβαθύνθηκε περαιτέρω μέσω των κοινοπραξιών Azeri-Chirag-Gunashli και Shah Deniz, ενώ η νέα συνεργασία στο κοίτασμα Shafag-Asiman αποδεικνύει ότι η διμερής ενεργειακή συνεργασία συνεχίζεται αμείωτα, πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι ο αγωγός φυσικού αερίου Ιγκντίρ–Ναχιτσεβάν, ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία πέρυσι, ενίσχυσε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της αυτόνομης περιοχής Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν.

Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν παραμένουν στρατηγικής σημασίας, είπε, προσθέτοντας ότι το έργο «Μεταφοράς και Εμπορίας Πράσινης Ηλεκτρικής Ενέργειας» μεταξύ Τουρκίας, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργίας και Βουλγαρίας αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές ενεργειακές οδούς, ο Ερντογάν τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την εξαγωγή φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν μέσω Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο αγωγός Μπακού–Τιφλίδα–Τζεϊχάν χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο για τη μεταφορά των φυσικών πόρων του Καζακστάν προς τις δυτικές αγορές.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, η Τουρκία διαθέτει ένα όραμα που διασφαλίζει αποτελεσματικότητα σε όλες τις διαστάσεις της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων και πράσινων μορφών ενέργειας, με βάση την αποδοτικότητα και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.

Τέλος, ανέφερε ότι η Τουρκία θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά της να συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετικών και υποδειγματικών χωρών στην παγκόσμια δράση για το κλίμα, φιλοξενώντας τη Σύνοδο COP31 στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.

