Νέα προσπάθεια εκεχειρίας στον Λίβανο: «Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά», ανακοίνωσε ο Τραμπ

Νέα δυναμική στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στον Λίβανο επιχείρησε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά εκατέρωθεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι έπεισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξαν επαφές με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου σχετικά με την κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία αποκλιμάκωσης

Σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό.

«Είχα σήμερα μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Είχα επίσης μια συνομιλία με εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και συμφώνησαν να σταματήσουν να πυροβολούν εναντίον του Ισραήλ και των στρατιωτών του. Αντίστοιχα, το Ισραήλ συμφώνησε να σταματήσει να πυροβολεί εναντίον τους. Ας δούμε πόσο θα διαρκέσει αυτό — ελπίζω για την αιωνιότητα», ανέφερε.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Νετανιάχου και είχε υποστηρίξει ότι δεν θα υπάρξει ανάπτυξη δυνάμεων στη Βηρυτό, ενώ όσες μονάδες βρίσκονταν καθ’ οδόν είχαν λάβει εντολή να επιστρέψουν.

Παράλληλα, είχε τονίσει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζονται «με ταχείς ρυθμούς».

Η Χεζμπολάχ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκεχειρίας

Οι δηλώσεις του Τραμπ συνέπεσαν με δημόσια τοποθέτηση της Χεζμπολάχ υπέρ μιας ευρύτερης κατάπαυσης του πυρός.

Ο βουλευτής της οργάνωσης Χασάν Φαντλάλα δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Manar ότι η Χεζμπολάχ θα υποστήριζε μια πλήρη εκεχειρία σε ολόκληρο τον Λίβανο, ως προοίμιο της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Όπως ανέφερε, η οργάνωση θα παρακολουθήσει τις επόμενες ημέρες εάν η παύση των εχθροπραξιών εφαρμοστεί στην πράξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο Λιβανέζο αξιωματούχο, η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω του προέδρου της λιβανικής Βουλής Ναμπίχ Μπέρι ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Το δημοσίευμα του Axios για την οργισμένη συνομιλία

Οι αναρτήσεις του Τραμπ ακολούθησαν δημοσίευμα του Axios, το οποίο επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μία ακόμη πηγή με γνώση της συνομιλίας, υποστήριξε ότι προηγήθηκε ιδιαίτερα τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να αποκάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «τρελό» και να τον κατηγόρησε ότι με τις ενέργειές του απομονώνει διεθνώς το Ισραήλ και θέτει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ένας από τους αξιωματούχους που επικαλείται το Axios υποστήριξε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου:

«Είσαι γαμ... τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Trump to Netanyahu on his phone call today:



You're f*cking crazy.



You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass.



Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this.



Source: Axios pic.twitter.com/kBYwhixqQr — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Λίβανο, θεωρώντας ότι υπονομεύεται η διπλωματική προσπάθεια της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη.

Η απάντηση Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά επανέλαβε τη θέση του Ισραήλ ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις.

«Απόψε, μίλησα με τον Πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό», ανέφερε.

«Αυτή η στάση μας παραμένει αμετάβλητη. Παράλληλα, οι IDF θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως έχει προγραμματιστεί στο νότιο Λίβανο», πρόσθεσε.

שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות.



עמדתנו זו עומדת בעינה.



במקביל, צה״ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2026

Παρά τη δημόσια επιμονή του Νετανιάχου, ο Τραμπ εμφανίζεται πλέον να προωθεί ένα νέο πλαίσιο αποκλιμάκωσης, με στόχο την αποτροπή επέκτασης του πολέμου και τη διατήρηση ανοικτού διαύλου διαπραγμάτευσης με το Ιράν.

Πηγή: protothema.gr