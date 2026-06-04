Νέα απαγωγή στη Νιγηρία – Επτά φοιτητές στα χέρια ενόπλων

Επτά φοιτητές απήχθησαν από συμμορία κακοποιών στην πολιτεία Ζαμφαρά, στη βορειοδυτική Νιγηρία, περιοχή όπου η βία εγκληματικών οργανώσεων παραμένει μάστιγα, αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας που δημοσιοποιήθηκε χθες Τετάρτη.

Η πολιτεία Ζαμφαρά, όπως και άλλες στη βορειοδυτική και στην κεντρική Νιγηρία, έχει βρεθεί αντιμέτωπη την τελευταία δεκαετία με επιθέσεις συμμοριών, τις οποίες οι αρχές αποκαλούν γενικά bandits, και οι οποίες απαγάγουν κόσμο για λύτρα, λεηλατούν, πυρπολούν σπίτια, δολοφονούν.

Οι δράστες έκαναν έφοδο τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε κτίρια όπου ζουν φοιτητές, στην περιφέρεια της διοικητικής περιοχής Κάουρα Ναμόντα, όπου έχει την έδρα του ομοσπονδιακό πολυτεχνείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπογράφει ο Γιαζίντ Αμπουμπακάρ, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Ζαμφαρά.

Δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν επιτόπου, αλλά οι ένοπλοι είχαν ήδη φύγει.

Σύμφωνα με την Aστυνομία, «ο ένας από τους φοιτητές που απήχθησαν κατάφερε να ξεφύγει» και βρέθηκε σώος. Διενεργείται έρευνα για να εντοπιστούν τα υπόλοιπα θύματα.

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής παραμένει βυθισμένη σε κρίση ασφαλείας, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές εστίες: πέραn από τη δράση των συμμοριών, μαίνεται εξέγερση τζιχαντιστών για 17 χρόνια, πλήττει κυρίως το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ξεσπούν συχνά αιματηρά επεισόδια μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών, ενώ συνεχίζεται επίσης η δράση αυτονομιστικών κινημάτων στο νότο.

Η νέα επίθεση διαπράχτηκε με φόντο την εντεινόμενη ανησυχία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Στην αρχή της εβδομάδας, εκατοντάδες εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν σε μεγάλες πόλεις της χώρας διαμαρτυρόμενοι για σειρά απαγωγών και επιθέσεων εναντίον φορέων του συστήματος παιδείας.

Στα μέσα του περασμένου μήνα, τουλάχιστον 42 παιδιά απήχθησαν σε έφοδο με στόχο πρωτοβάθμιο σχολείο στο χωριό Μούσα, στην πολιτεία Μπόρνο (βορειοανατολικά).

Την ίδια μέρα, τουλάχιστον 46 μαθητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού απήχθησαν στην πολιτεία Όγιο. Η ενέργεια αποδόθηκε από τον στρατό στην τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ.

KYΠΕ