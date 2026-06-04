Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «ΗΠΑ και Ισραήλ υπέστησαν συντριπτική ήττα και τώρα προσπαθούν να μας διχάσουν»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέφερε σήμερα σε γραπτή δήλωση πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιδιώκουν να «διχάσουν» το Ιράν, αφού υπέστησαν «συντριπτική ήττα» στον πόλεμο που ξέσπασε εναντίον της χώρας του.

«Το κυριότερο εργαλείο τους», προκειμένου να εξασθενήσουν το Ιράν, «είναι να σπείρουν την αμφιβολία, την απελπισία, τον φόβο, τη δυσπιστία και τον διχασμό», αναφέρει σε κείμενο που αναγνώστηκε δημόσια ο Μοτζταμπά Χαμενεϊ, προσθέτοντας πως ο «κακόβουλος εχθρός» υπέστη «συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης».

«Άρνηση διάδοσης προπαγάνδας του εχθρού»

Η δήλωσή του αναγνώστηκε στο μαυσωλείο του αγιατολάχ Χομεΐνί στην Τεχεράνη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 37 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές προθέσεις, ο καθένας οφείλει, με σθεναρότητα, διορατικότητα, διατήρηση της ενότητας και της συνοχής, αμοιβαία εμπιστοσύνη και άρνηση διάδοσης της προπαγάνδας του εχθρού, να εξουδετερώσει την καταχθόνια συνωμοσία του», προστίθεται στο μήνυμα.

Πηγή: cnn.gr