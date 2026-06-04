«Είναι πραγματικά θαύμα»: Τον θεωρούσαν νεκρό στο Έβερεστ και βρέθηκε ζωντανός έξι ημέρες μετά

Θαύμα σημειώθηκε στο Έβερεστ όταν ένας έμπειρος Νεπαλέζος οδηγός βουνού βρέθηκε σήμερα Πέμπτη 4/6 ζωντανός στις πλαγιές της κορυφής του κόσμου (8.849 μ.) έξι ημέρες αφότου χάθηκαν τα ίχνη του και θεωρήθηκε νεκρός.

«Βρέθηκε σήμερα το πρωί ενώ σερνόταν προς τον καταυλισμό βάσης», από ομάδα του Sagarmatha Pollution Control Committee (SPCC), του οργανισμού που ασχολείται με τον καθαρισμό του βουνού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο σέρπα Πέμπα, από την εταιρία 8K Expeditions, υπεύθυνη για τις διασώσεις.

«Τον παρέλαβε ελικόπτερο για να τον οδηγήσει σε νοσοκομείο στο Κατμαντού», συνέχισε ο ίδιος. «Μίλησα με τους γιατρούς, έχει υποστεί κρυοπαγήματα αλλά γενικά φαίνεται να είναι σε ικανοποιητική κατάσταση».

«Έχει τις αισθήσεις του και δέχεται ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο Νισάντ Ντάκαλ, γιατρός στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο HAMS του Κατμαντού.

Η σύζυγός του οδηγού, η σέρπα Ντάμου, περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο πόσο χάρηκε η οικογένεια που άκουσε τα καλά νέα.

«Είχαμε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα και είχαμε αρχίσει χθες (Τετάρτη) τις επιμνημόσυνες τελετές», πρόσθεσε η ίδια.

Ο σέρπα Ντάουα, γνωστός και ως Χίλαρι Ντάουα, 52 ετών, επέστρεφε μαζί με έναν Πολωνό ορειβάτη ο οποίος δεν είχε καταφέρει να φθάσει στα 8.849 μέτρα, όταν χάθηκαν τα ίχνη του, ανάμεσα στους καταυλισμούς 3 και 4.

Η τελευταία φορά που τον είδε κάποιος ήταν στις 29 Μαΐου. Ο πελάτης του επέστρεψε στον καταυλισμό βάσης, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο πώς χωρίστηκαν. Οι δυο τους ήταν μεταξύ των τελευταίων ορειβατών στο Έβερεστ για τη σεζόν αυτή, που τελείωσε τον περασμένο μήνα.

«Ο Ντάουα επέζησε μόνος του για σχεδόν μία εβδομάδα χωρίς τροφή, νερό ή επιπλέον οξυγόνο, προσπαθώντας να βρει τον δρόμο του στο επικίνδυνο Παγοκαταρράκτη Κούμπου», δήλωσε η εταιρία ορειβασίας Nepal Mount Everest σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι πραγματικά θαύμα».

Περισσότεροι από 1.000 ορειβάτες και οδηγοί, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, ανέβηκαν στο Έβερεστ αυτή τη σεζόν, με την κυβέρνηση να εκδίδει 494 άδειες.

Πέντε ορειβάτες και οδηγοί έχασαν τη ζωή τους στο Έβερεστ αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πηγή: cnn.gr