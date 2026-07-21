Ανδρέας Χρήστου και Χαρίδημος Τσούκας για VideoGate: Το πόρισμα δεν ξεκαθαρίζει τα κρίσιμα ζητήματα - Ανακοίνωση αβαθής και χωρίς τεκμηρίωση

Ερωτήματα ως προς τα συμπεράσματα και την πληρότητα του πορίσματος Πασχαλίδη για το λεγόμενο VideoGate έθεσε ο δικηγόρος και νομικός Ανδρέας Χρήστου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6.

Ο ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα της έρευνάς του, χωρίς να εντοπίζει οτιδήποτε ποινικά επιλήψιμο ή μεμπτό σε σχέση με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο επίμαχο βίντεο. Παράλληλα, υιοθετεί τη θέση του Προεδρικού ότι η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας υβριδικής επίθεσης σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Χρήστου απαντώντας στο κατά πόσο τα συμπεράσματα του πορίσματος ήταν αναμενόμενα, σημείωσε ότι η αναφορά σε προϊόν μοντάζ δεν αρκεί από μόνη της για να απαντήσει στα ουσιαστικά ζητήματα που προκύπτουν. Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι ένα οπτικοακουστικό υλικό έχει υποστεί επεξεργασία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι όσα καταγράφονται σε αυτό δεν ειπώθηκαν ή ότι το περιεχόμενό του είναι αναληθές. Ερωτηθείς για το αν το προϊόν μοντάζ μπορεί να αποδίδει σωστά όσα λέει ο άλλος, δεδομένου ότι οι πολίτες και άκουσαν και είδαν όσα ειπώθηκαν, ο κ. Χρήστου εξήγησε ότι ένα δικαστήριο είναι εκείνο που θα κρίνει, στη βάση της αυθεντικότητας και της αξιοπιστίας του υλικού, κατά πόσο μια τέτοια μαρτυρία μπορεί να γίνει αποδεκτή. Υπέδειξε, ωστόσο, ότι το πόρισμα θα έπρεπε να εξηγεί με σαφήνεια με ποιον τρόπο προκύπτει το συμπέρασμα πως το βίντεο αποτελεί προϊόν μοντάζ και τι ακριβώς σημαίνει αυτό για το περιεχόμενό του.

Όσον αφορά τη δυσπιστία που έχει εκφραστεί γύρω από την έρευνα, σημείωσε ότι στον δημόσιο διάλογο έχει συνδεθεί ο επαναδιορισμός του κ. Πασχαλίδη με όσα ανακοινώθηκαν για την υπόθεση. Σε παρατήρηση ότι η δυσπιστία ενισχύεται από το γεγονός πως οι πολίτες ακούν και βλέπουν συγκεκριμένες αναφορές στο βίντεο, ενώ το πόρισμα τις χαρακτηρίζει ουσιαστικά αερολογίες, ο κ. Χρήστου απάντησε ότι ακριβώς σε αυτό το σημείο έπρεπε να εξεταστεί εάν προκύπτουν ποινικά ή άλλα αδικήματα. Όπως τόνισε, το πόρισμα δεν διευκρινίζει επαρκώς κατά πόσο ενδέχεται να προκύπτουν παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη διαφθορά. «Με το να λες ότι πρόκειται για αερολογίες δεν ξεκαθαρίζεις το ζήτημα. Αν κάποιο πρόσωπο στο τέλος της ημέρας πείθεται από όσα του λέγονται, θα μέναμε απλώς στο κατά πόσο αυτά ήταν αερολογίες;» ανέφερε.

Ακούστε την παρέμβαση του Ανδρέα Χρήστου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 21-07-2026

«Ευθυγραμμίζεται με το κυβερνητικό αφήγημα»

Σφοδρή κριτική στην ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη για την υπόθεση Videogate άσκησε ο Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management του Πανεπιστημίου Κύπρου και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών.

Στην παρέμβαση, ο κ. Τσούκας υποστήριξε ότι τα συμπεράσματα που δημοσιοποιήθηκαν δεν συνοδεύονται από τα στοιχεία και την ανάλυση που θα επέτρεπαν στους πολίτες να αξιολογήσουν την ορθότητά τους. Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι στη δημοσιότητα δεν δόθηκε το πλήρες πόρισμα της έρευνας, αλλά ανακοίνωση στην οποία καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα του ποινικού ανακριτή. Κατά τον ίδιο, η διαφορά αυτή είναι καθοριστική, καθώς η κοινή γνώμη καλείται να αποδεχθεί ότι δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο, χωρίς να γνωρίζει ποια στοιχεία εξετάστηκαν, ποιες μαρτυρίες λήφθηκαν και με ποιον συλλογισμό ο ανακριτής οδηγήθηκε στα συγκεκριμένα συμπεράσματα. «Η ανακοίνωση είναι τελείως αβαθής και ατεκμηρίωτη. Συνιστά ουσιαστικά μια ταυτολογία και μας κάνει βασίμως να υποθέσουμε ότι η δουλειά του ποινικού ανακριτή ήταν περισσότερο να ξεπλύνει εκείνους που είχαν ευθύνες παρά να διερευνήσει σε βάθος όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Γιατί να εμπιστευθώ αυτόν τον ισχυρισμό;»

Ο κ. Τσούκας εστίασε στη διατύπωση που επαναλαμβάνεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο σε σχέση με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη δραστηριότητα εκπροσώπων συμφερόντων και το Ταμείο που συνδέεται με την Πρώτη Κυρία. Όπως ανέφερε, η ανακοίνωση καταλήγει σε κατηγορηματικά συμπεράσματα, χωρίς να παρουσιάζει τη διαδρομή που οδήγησε σε αυτά.

«Περιμένει κανείς, όταν εξετάζεται το θέμα του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας, να πληροφορηθεί πώς ακριβώς κατέληξε ο ανακριτής στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο. Αυτό δεν συμβαίνει. Μας λέει απλώς ότι δεν προέκυψε οτιδήποτε επιλήψιμο. Γιατί να εμπιστευθώ αυτόν τον ισχυρισμό; Ποια στοιχεία μου δίνει για να τον εμπιστευθώ;», διερωτήθηκε. Ως παράδειγμα διαφορετικής αντιμετώπισης, παρέπεμψε στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την έρευνα γύρω από το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Επισήμανε ότι, παρότι ούτε σε εκείνη την περίπτωση δημοσιοποιήθηκε αυτούσιο το πόρισμα, η Αρχή παρουσίασε εκτενή σύνοψη των διαπιστώσεών της, παραθέτοντας τα δεδομένα και τη συλλογιστική πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τα συμπεράσματά της. «Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ανακοινώσεις είναι η ημέρα με τη νύχτα. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς έδωσε μια εκτενή περίληψη που επέτρεπε στους πολίτες να κατανοήσουν τα στοιχεία και να αξιολογήσουν μόνοι τους την ορθότητα των συμπερασμάτων. Στην ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή έχουμε μια σειρά από αφορισμούς», ανέφερε.

Το μοντάζ και η ουσία των συνομιλιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο καθηγητής και στη διαπίστωση του ποινικού ανακριτή ότι τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν ήταν αυθεντικά, αλλά προϊόν επεξεργασίας. Κατά τον κ. Τσούκα, η αναφορά αυτή δεν απαντά από μόνη της στα ουσιώδη ερωτήματα που δημιουργήθηκαν, καθώς το μοντάζ αποτελεί συνηθισμένο μέρος της παραγωγής κάθε τηλεοπτικού ή δημοσιογραφικού προϊόντος. Όπως σημείωσε, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι απλώς κατά πόσον οι συνομιλίες μονταρίστηκαν, αλλά εάν οι φράσεις που ακούστηκαν ειπώθηκαν πράγματι από τα συγκεκριμένα πρόσωπα, εάν αλλοιώθηκε το νόημά τους και σε ποιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι συζητήσεις. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι κυβερνητικά στελέχη είχαν αναγνωρίσει πως οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν και ότι το υλικό δεν αποτελούσε εξ ολοκλήρου προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. «Το να λες ότι το υλικό είναι μονταρισμένο δεν λέει τίποτε από μόνο του. Όλα τα δελτία ειδήσεων και όλα τα ντοκιμαντέρ είναι προϊόντα μοντάζ. Το ερώτημα είναι εάν οι άνθρωποι που εμφανίζονται στο βίντεο είπαν όσα ακούσαμε, εάν οι λέξεις τους παραποιήθηκαν και ποιο ήταν το πραγματικό πλαίσιο των συνομιλιών», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έρευνα όφειλε να εξετάσει μία προς μία τις επίμαχες αναφορές και να παρουσιάσει τεκμήρια για το ποιες από αυτές επιβεβαιώνονται και ποιες όχι. «Είδαμε και ακούσαμε ανθρώπους να αναφέρονται σε χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας με μετρητά, σε υπέρβαση των νόμιμων ορίων και στη χρησιμοποίηση θεσμών για πολιτικούς σκοπούς. Αυτά περίμενα από έναν ποινικό ανακριτή να τα ερευνήσει σε βάθος και να μας πει τι αληθεύει και τι όχι», ανέφερε. Ο κ. Τσούκας υποστήριξε τέλος, ότι η ανακοίνωση φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με το κυβερνητικό αφήγημα περί υβριδικής επίθεσης, χωρίς όμως να εξηγεί επαρκώς ποιος σχεδίασε την επίθεση, ποια ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε και ποια στοιχεία συνδέουν το επίμαχο υλικό με οργανωμένη επιχείρηση επηρεασμού.

Ακούστε την παρέμβαση του Χαρίδημου Τσούκα στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ 21-07-2026