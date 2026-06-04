Ο Ζελένσκι προτείνει τετ α τετ στον Πούτιν – Δεν αποκλείει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο ο Ρώσος ηγέτης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» αναφέρει ο Ζελένσκι σε αυτό το κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν δεν αποκλείει να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης δήλωσε πως όταν έρθει η ώρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας «θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν».

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους (της Ουκρανίας), ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος».

Στο παρελθόν ο Πούτιν έλεγε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης της Ουκρανίας επειδή παρέμεινε στο αξίωμα και μετά τη λήξη της θητείας του. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει» στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τοπική», σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν που είναι «παγκόσμια». Η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει «θετικό ρόλο» πείθοντας την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς, είπε. Επανέλαβε επίσης ότι η Μόσχα αντιτίθεται στην προοπτική να γίνει η ΕΕ ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε «λόγο ανησυχίας».

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινά επιδιώκει την επίλυση της κρίσης» και «οι ειρηνευτικές προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία». Ωστόσο, ο Τραμπ θα πρέπει προηγουμένως «να πείσει την Ουκρανία», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι το Κίεβο «δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς».

Πηγή: protothema.gr