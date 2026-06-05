Οι αντιδράσεις Ρωσίας, Κιέβου, Τραμπ και ΕΕ στην επιστολή Ζελένσκι προς Πούτιν για ειρήνη

Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου ανέλαβε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνοντας ανοιχτή επιστολή στον Βλαντίμιρ Πούτιν με την οποία τον καλεί σε απευθείας συνάντηση για να συζητήσουν την ειρήνη. Η κίνηση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από τη Μόσχα, την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «υπέροχη» την προοπτική μιας συνάντησης των δύο ηγετών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε κάθε προσπάθεια διαλόγου, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι προϋπόθεση για ουσιαστικές συνομιλίες παραμένει η πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός από τη Ρωσία.

Η ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι

Στην επιστολή του, η οποία ξεπερνά τις 1.800 λέξεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω απευθείας διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και προσωπικής εμπλοκής των ηγετών τους.

«Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος μέσω απευθείας διαλόγου μεταξύ εμάς — και εσάς. Προτείνω μια συνάντηση», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης πλήρη κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πρόταση που ο Πούτιν είχε απορρίψει νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι σωστό η Ουκρανία να περιμένει έως ότου ο πόλεμος επανέλθει στο επίκεντρο της αμερικανικής προσοχής, αναγνωρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει στρέψει μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντός της στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

«Θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε.

Open Letter to the President of the Russian Federation: https://t.co/mEvYqYiqus — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Οι αιχμές κατά του Πούτιν

Η επιστολή είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα και σε αρκετά σημεία ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές του, υποστήριξε ότι «ύστερα από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της» στον Πούτιν.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικό έδαφος, μεταξύ των οποίων και το χτύπημα στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, την ώρα που εκεί διεξαγόταν μεγάλο οικονομικό φόρουμ παρουσία του Ρώσου προέδρου.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι οι Ρώσοι πολίτες έχουν αρχίσει να κουράζονται από τον πόλεμο, τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις ελλείψεις καυσίμων και την άνοδο των τιμών.

«Μην φοβάστε να ακολουθήσετε τον δρόμο εξόδου από αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το βασικό που απαιτείται από εσάς τώρα», έγραψε απευθυνόμενος στον Πούτιν.

If you do not personally come to the conclusion that it is time to end this war, Ukraine will continue fighting for its existence. We will have those who support us.

But you, too, will have to fight much harder for your own existence — not Russia’s, but your own. And this is not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

Η απάντηση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε την επιστολή και ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ενημερωθεί για το περιεχόμενό της.

Ωστόσο, η πρώτη αντίδραση της Μόσχας δεν άφησε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Όπως και στο παρελθόν, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είναι ευπρόσδεκτος να συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συμφωνία.

Putin on peace with Ukraine:



I don't think that Kyiv is ready for it. If we achieve peace there, the fight for power in this country — the economic situation against this backdrop — will change radically.



And I think that the authorities are not really interested in the… pic.twitter.com/FyU9racVL1 — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

«Το αν ο κύριος Ζελένσκι είναι νόμιμος εκπρόσωπος της Ουκρανίας είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από τους νομικούς», δήλωσε, επαναφέροντας τη γνωστή ρωσική θέση περί έλλειψης νομιμοποίησης του Ουκρανού προέδρου.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι είναι «έτοιμος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία», αλλά επανέλαβε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί από το Κίεβο.

Παράλληλα, πρότεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να πιέσει την Ουκρανία να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις, καθώς η προσοχή των ΗΠΑ παραμένει στραμμένη στη Μέση Ανατολή.

Η επιφυλακτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Βρυξέλλες αντιμετώπισαν θετικά την πρωτοβουλία του Ζελένσκι, χωρίς όμως να κρύβουν τον σκεπτικισμό τους για τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι στηρίζει κάθε προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη, αλλά θεωρεί ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει μέχρι σήμερα επαρκή διάθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έχει δηλώσει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να αναζητήσει διάλογο με τη Μόσχα χωρίς σαφείς ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για πραγματικές παραχωρήσεις.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της ΕΕ καταγράφονται διαφορετικές προσεγγίσεις για το εάν και πότε η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις συνομιλίες με τη Ρωσία. Χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία εμφανίζονται πιο θετικές σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ενώ κράτη της Βαλτικής, η Πολωνία και άλλες κυβερνήσεις επιμένουν ότι προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει η αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων.

Η στήριξη Τραμπ στη συνάντηση

Θετικά τοποθετήθηκε απέναντι στην πρόταση Ζελένσκι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι», δήλωσε.

«Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν», πρόσθεσε.

Reporter: Zelensky wrote a letter to Putin. He wants to meet with Putin alone because he thinks you're too busy with Iran. Is he right?



Trump: I know exactly what you're doing. I think it would be great if they met. They should get it done. pic.twitter.com/80yAEicoZJ — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμβάλει στο να πλησιάσουν οι δύο πλευρές προς μια πιθανή συμφωνία και επανέλαβε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί.

«Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», ανέφερε.

«Θέλω και οι δύο πλευρές να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς και νομίζω ότι θα το κάνουν», συμπλήρωσε.

Οι αντιδράσεις από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε την επιστολή του Ζελένσκι «σοβαρή και ουσιαστική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου».

«Περιμένουμε μια ουσιαστική απάντηση σε αυτή την πρόταση. Είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Είναι ώρα να επιλεγεί η ειρήνη», τόνισε.

Η ουκρανική πλευρά έχει προτείνει οι απευθείας συνομιλίες να πραγματοποιηθούν σε ουδέτερο έδαφος, με πιθανές τοποθεσίες την Ελβετία ή την Τουρκία.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Η νέα πρωτοβουλία του Ζελένσκι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες για εκεχειρία παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες.

Οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών στη Γενεύη, το Άμπου Ντάμπι και την Κωνσταντινούπολη δεν οδήγησαν σε συμφωνία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός έχουν βαλτώσει τους τελευταίους μήνες.

Το Κίεβο εξακολουθεί να απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να επιχειρήσει νέα εισβολή στο μέλλον, όπως συνέβη το 2022, οκτώ χρόνια μετά την προσάρτηση της Κριμαίας.

Με τις δύο πλευρές να παραμένουν μακριά από μια κοινά αποδεκτή λύση, η πρόταση Ζελένσκι προσθέτει ένα νέο διπλωματικό κεφάλαιο σε έναν πόλεμο που συνεχίζει να διαμορφώνει τις διεθνείς ισορροπίες.

Πηγή: protothema.gr