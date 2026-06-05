Bίντεο αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής στο USS Ford όταν αγκυροβόλησε στην Ελλάδα τον Μάρτιο -«Νομίζαμε θα χάναμε το πλοίο»

Ένα νέο βίντεο που ήρθε στο φως αποκαλύπτει ότι η φωτιά που ξέσπασε τον Μάρτιο στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford ήταν πολύ πιο σοβαρή από ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει το Ναυτικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν στην Ερυθρά Θάλασσα, το Ναυτικό είχε περιοριστεί σε μια σύντομη ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, δύο ναύτες είχαν τραυματιστεί ελαφρά, και ότι το πλοίο παρέμενε πλήρως επιχειρησιακό.

Ωστόσο, οι εικόνες που καταγράφηκαν στο εσωτερικό του αεροπλανοφόρου παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Στο βίντεο διακρίνονται κατεστραμμένοι θάλαμοι διαμονής του πληρώματος, με τις μεταλλικές κουκέτες να έχουν μετατραπεί σε παραμορφωμένες μάζες σιδήρου. Η οροφή εμφανίζεται καμένη και διαβρωμένη από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ηλεκτρικά καλώδια κρέμονται από πάνω και το πάτωμα καλύπτεται από στρώματα στάχτης και αποκαΐδια.

«Πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο»

«Πραγματικά, πίστευα ότι θα χάναμε το πλοίο», δήλωσε στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ένας ναύτης που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης. «Ή θα το πολεμούσαμε ή θα πεθαίναμε».

Σύμφωνα με μαρτυρίες μελών του πληρώματος αλλά και Αμερικανού αξιωματούχου που γνωρίζει τις λεπτομέρειες του περιστατικού, το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν. Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες ναύτες αναγκάστηκαν να δώσουν μάχη επί ώρες για να περιορίσουν τις φλόγες, αναφέρει το ρεπορτάζ του CNN.

Η κατάσβεση, ο καθαρισμός της περιοχής και η εξασφάλιση ότι δεν θα υπήρχε αναζωπύρωση διήρκεσαν συνολικά περίπου 30 ώρες. Παράλληλα, σχεδόν 600 μέλη του πληρώματος δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στους χώρους διαμονής τους εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών.

«Δεν έπρεπε να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Το ενσωματωμένο σύστημα πυρόσβεσης έπρεπε να είχε σβήσει τη φωτιά από την αρχή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ναύτης, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το αεροπλανοφόρο αγκυροβόλησε στη Σούδα

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι το πλοίο παρέμενε πλήρως λειτουργικό, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η πυρκαγιά επηρέασε ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου. Χρειάστηκαν δύο ολόκληρες ημέρες μέχρι το «Ford» να μπορέσει να επανέλθει σε πλήρη επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Στο μεταξύ, το πλοίο αναγκάστηκε να κατευθυνθεί στο λιμάνι της Σούδας και στη συνέχεια στην Κροατία για προσωρινές επισκευές, πριν επιστρέψει στις αποστολές του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Το αεροπλανοφόρο βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, αποτελώντας βασικό στοιχείο της ναυτικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Τα μαχητικά αεροσκάφη που επιχειρούσαν από το κατάστρωμά του πραγματοποίησαν διαδοχικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ ταυτόχρονα το πλοίο βρισκόταν υπό συνεχή απειλή από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μέλος του πληρώματος περιέγραψε ότι κάποια στιγμή διέκρινε στον ουρανό μια φωτεινή πορτοκαλί γραμμή, καθώς ιρανικοί πύραυλοι πλησίαζαν την περιοχή επιχειρήσεων. Όταν οι απειλές έφταναν σε συγκεκριμένη απόσταση, το πλοίο ενεργοποιούσε συναγερμούς και το πλήρωμα προετοιμαζόταν για πιθανό πλήγμα και διαδικασίες ελέγχου ζημιών.

Τα προβλήματα όμως δεν περιορίστηκαν μόνο στην πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλήρωμα αντιμετώπισε επανειλημμένα βλάβες στο αποχετευτικό σύστημα του πλοίου. Βίντεο που τραβήχτηκαν στο εσωτερικό του «Ford» δείχνουν τουαλέτες να έχουν υπερχειλίσει, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης των ναυτών.

«Αν βρισκόσουν στο μπροστινό τμήμα του πλοίου, έπρεπε να περπατήσεις μέχρι την πρύμνη μόνο και μόνο για να βρεις μια λειτουργική τουαλέτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος ναύτης.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

Παρά τις δυσκολίες, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξήρε τις προσπάθειες του πληρώματος. Ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, ναύαρχος Ντάριλ Κοντλ, χαρακτήρισε την πυρκαγιά σοβαρό περιστατικό, τονίζοντας ότι οι ναύτες επέδειξαν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και κατάφεραν να επαναφέρουν το πλοίο σε επιχειρησιακή κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, με τις Αρχές να ερευνούν μέχρι σήμερα τι οδήγησε στο πρωτόγνωρο περιστατικό.

Το USS Gerald R. Ford, αξίας περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θεωρείται το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο που έχει κατασκευάσει ποτέ το αμερικανικό ναυτικό. Από την ένταξή του σε υπηρεσία το 2017 έχει προβληθεί ως το σύμβολο της νέας γενιάς ναυτικής ισχύος των ΗΠΑ, χάρη στα πρωτοποριακά ηλεκτρομαγνητικά συστήματα εκτόξευσης αεροσκαφών που διαθέτει.

Ωστόσο, η πρόσφατη αποστολή του, η μεγαλύτερη σε διάρκεια για αμερικανικό αεροπλανοφόρο από την εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ, φαίνεται ότι άφησε βαθιά σημάδια στο πλοίο.

Πηγή: iefimerida.gr