Νέα ντροπιαστική στιγμή για τον Πούτιν: Ουκρανική επιδρομή με 376 drones, μία ημέρα αφότου απέρριψε την πρόταση Ζελένσκι για συνομιλίες

Νέο χτύπημα του Κιέβου στην Αγία Πετρούπολη, εν μέσω του ρωσικού «Davos» -Μία ημέρα μετά την άρνηση Πούτιν να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι.

Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο μία ημέρα αφότου ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες.

Η νέα επίθεση προβάλλει ξανά την όλο και αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να χτυπά βαθιά μέσα στη Ρωσία.

It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπέγκλοφ, συμβούλεψε τους κατοίκους να μην βγαίνουν έξω και προειδοποίησε για πιθανές διακοπές στο δίκτυο τηλεφωνίας, ενώ ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε ότι 141 drones καταρρίφθηκαν πάνω από τη γύρω περιοχή του Λένινγκραντ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές του κατέρριψαν 376 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ζελένσκι: Τα drones μας διένυσαν 1.000 χιλιόμετρα...

«Χθες το βράδυ, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας κάλυψαν μια απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων μέχρι την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης – μέχρι τα οπλοστάσια του εχθρικού ναυτικού και μια βάση στην Κρονστάνδη», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επίθεση στο Χ.

💥 Russia: Ukrainian drones have been attacking Saint Petersburg for hours today. pic.twitter.com/cEFjW60Jpv — Igor Sushko (@igorsushko) June 6, 2026

Η νέα επίθεση στην Αγία Πετρούπολη είναι το τελευταίο ντροπιαστικό πλήγμα στις προσπάθειες του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, να παρουσιάσει τη σύγκρουση ως ένα μακρινό γεγονός που δεν επηρεάζει την καθημερινή ζωή των Ρώσων.

Αντίστοιχη επιδρομή είχε επαναληφθεί την Τετάρτη, λίγο πριν από την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που θεωρείται κάτι σαν το ρωσικό «Davos».

Ο Πούτιν απέρριψε χθες την πρόταση του Ζελένσκι για μία κατ' ιδίαν συνάντηση για τον πόλεμο, λέγοντας ότι δεν βλέπει «κανένα νόημα» σε αυτό. Η επιστολή της Πέμπτης, το πρώτο δημόσιο μήνυμα που έγραψε ο Ζελένσκι απευθείας στον Πούτιν από τη ρωσική εισβολή το 2022, ήταν μια σαρωτική κριτική για την επί 26 χρόνια διακυβέρνηση Πούτιν.

Βίντε που κυκλοφορούν στα social media υποτίθεται ότι καταγράφουν αυτή την επιδρομή:

Πηγή: iefimerida.gr