Το βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου: Κεραυνός μετέτρεψε δέντρο στην Αυστραλία σε φλεγόμενη «καμινάδα»!

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε στη Δυτική Αυστραλία, όταν ένας κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο, μετατρέποντάς το σε μια αργά φλεγόμενη «καμινάδα».

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το εσωτερικό του κορμού άρχισε να καίγεται, ενώ πυκνός καπνός και φλόγες αναδύονταν από το άνοιγμα του δέντρου. Το εξωτερικό παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που τράβηξε τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στην περιοχή.

Lightning turned this tree into a slow-burning chimney in Western Australia. ⚡🔥🌳 pic.twitter.com/LU07DORH3i — AccuWeather (@accuweather) June 6, 2026

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συμβεί όταν ένας κεραυνός διαπερνά το δέντρο και η θερμότητα που αναπτύσσεται προκαλεί εσωτερική καύση του κορμού, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη κοιλότητες ή ξηρό εσωτερικό τμήμα.

Οι εικόνες από το περιστατικό έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς καταγράφουν μια σπάνια στιγμή όπου η δύναμη της φύσης μετατρέπει ένα συνηθισμένο δέντρο σε μια πραγματική πύρινη καμινάδα.

Δείτε στο βίντεο το εντυπωσιακό φαινόμενο και τις φλόγες που ξεπηδούν από το εσωτερικό του δέντρου μετά το χτύπημα του κεραυνού.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS