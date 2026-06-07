Στο υψηλότερο επίπεδο η ανησυχία του Πενταγώνου για ισραηλινή κατασκοπεία

Το Πεντάγωνο κατέταξε το Ισραήλ στην υψηλότερη βαθμίδα απειλής όσον αφορά κατασκοπευτικές δραστηριότητες κατά των ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του NBC News, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (DIA) του Πενταγώνου εκτίμησε ότι η «ικανότητα του Ισραήλ να διεξάγει ανθρώπινη κατασκοπεία και τεχνική συλλογή πληροφοριών βρίσκεται σε κρίσιμο επίπεδο».

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από ανησυχίες ότι το Ισραήλ επιχειρούσε να κατασκοπεύσει ανώτατους Αμερικανούς αξιωματούχους, προκειμένου να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με «τις εσωτερικές διαβουλεύσεις και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης Τραμπ για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με NBC News.

Παράλληλα, οι New York Times ανέφεραν ότι υπήρξαν πληροφορίες για ισραηλινές προσπάθειες υποκλοπής επικοινωνιών ανώτερων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Προέδρου Τραμπ, Steve Witkoff, καθώς και ο κορυφαίος αξιωματούχος πολιτικής του Πενταγώνου, Elbridge Colby.

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Axios και το ABC News μετέδωσαν ότι ο Τραμπ εξαπέλυσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, οργισμένη επίπληξη με υβριστικό λεξιλόγιο προς τον Νετανιάχου για τις ισραηλινές απειλές βομβαρδισμού της Βηρυτού, εκφράζοντας φόβους ότι μια τέτοια ενέργεια θα υπονόμευε τις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ