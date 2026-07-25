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Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Τα είπε με Μητσοτάκη λίγο πριν την κάθοδο Γκουτέρες στην Κύπρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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O Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ».

Με φόντο την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο από τις 27 έως τις 29 Ιουλίου και τις εξελίξεις που αναμένονται στο Κυπριακό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι η ένταση και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης καθιστούν τον συντονισμό Ελλάδας και Κύπρου πιο αναγκαίο από ποτέ.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την τελευταία αντίστοιχη παρουσία του, δημιουργεί μια σημαντική ευκαιρία για επανεκκίνηση της διαδικασίας. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Αθήνας στις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να κινούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η στρατηγική που ακολούθησε η κυπριακή κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την πολιτική βούληση που επέδειξε, έχει οδηγήσει στην ενίσχυση του διεθνούς ενδιαφέροντος για το Κυπριακό, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο όσο και στην αυξημένη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πλέον έχει καταστεί σαφές πως το Κυπριακό αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον διορισμό Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο χαρακτήρισε ένδειξη του αυξημένου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι στόχος της Λευκωσίας είναι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, πάντοτε εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας.

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