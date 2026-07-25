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Υπό πενθήμερη κράτηση 47χρονος για υπόθεση ναρκωτικών στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε το πρωί του Σαββάτου 47χρονος που συνελήφθη, όταν στην κατοχή εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες. Ο άντρας συνελήφθη όταν του έγινε έλεγχος στο αυτοκίνητο του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες, Παρασκευή, γύρω στις 13.30, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού βρίσκονταν περιπολία σε χωριό της Δυτικής Λεμεσού στο πλαίσιο των δράσεων της ΑΔΕ, για πρόληψη του εγκλήματος όπου εντόπισαν και ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο από τον 47χρονο.

Από έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκε στη κατοχή του σακουλάκι, τύπου zip log, που περιείχε πέραν των 2 γραμμαρίων κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης (crystal meth) ενώ από έρευνα στο όχημα του εντόπισαν κρυμμένο δεύτερο σακουλάκι που περιείχε περίπου 59 γραμμάρια crystal meth. Επίσης οδηγούσε το όχημα με ληγμένη μαθητική άδεια οδηγού.

Ο ύποπτος συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λεμεσού όπου ομολόγησε ότι τα ανευρεθέντα που εντοπίστηκαν του ανήκουν. Ο 47χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου και εναντίον του εξασφαλίστηκε διάταγμα προσωποκράτησης για πέντε μέρες.

ΚΥΠΕ

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