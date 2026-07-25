«Σε καταβροχθίζει»: Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία - Μαζικές εκκενώσεις και στρατιωτική κινητοποίηση απέναντι στην πύρινη απειλή

Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκκένωση σχεδόν 60.000 ανθρώπων κοντά στο Μπορντό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία σε περισσότερους από 220.000.

Όπως μεταδίδει το ΒΒC, 200.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές Ζιρόντ (Gironde) και Λαντ (Landes) στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει κινητοποιήσει τον στρατό για να συνδράμει στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της καταστροφής.

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές προειδοποίησαν ότι μια πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη βρίσκεται «πέρα από τις δυνατότητες» των πυροσβεστών να την περιορίσουν, αφού τρεις φωτιές δυτικά της πρωτεύουσας ενώθηκαν και σχημάτισαν ένα ενιαίο μέτωπο.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε κατάσταση εθνικού συναγερμού, με 25.000 ανθρώπους να έχουν λάβει εντολή εκκένωσης και σχεδόν 40.000 ανθρώπους να καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η πρόεδρος της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη «χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής», σημειώνοντας ότι η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «τέλεια καταιγίδα» λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, των ασταμάτητων ανέμων και της ένωσης των πύρινων μετώπων.

Στην Ισπανία, οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι οι πυρκαγιές κινούνται προς τους δήμους Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα και Φρεσνεντίγιας ντε λα Ολίβα, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα.

«Η δασική πυρκαγιά βρίσκεται στο αποκορύφωμά της και αυτή τη στιγμή ξεπερνά τις δυνατότητες των πυροσβεστών να την περιορίσουν», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Κάρλος Νοβίγιο, επικεφαλής διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.

«Δεν είναι δυνατό να επιτεθούμε στη φωτιά σε αυτή την περιοχή, επομένως λαμβάνονται αμυντικά μέτρα», πρόσθεσε.

Η Μονάδα Στρατιωτικών Εκτάκτων Αναγκών (UME) έχει αναπτυχθεί για να προσπαθήσει να ανακόψει την επέλαση των φλογών, με κύρια αποστολή την προστασία περιοχών κοντά στην πόλη Ελ Εσκοριάλ.

Οι αρχές παρακολουθούν επίσης μια ξεχωριστή πυρκαγιά στην κοντινή επαρχία Άβιλα, όπου υπάρχει φόβος ότι η μεγάλη φωτιά στο Μπουργοχόντο μπορεί να ενωθεί με το μέτωπο της Μαδρίτης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι οι αρχές κάνουν «ό,τι είναι δυνατόν» για να αποτρέψουν την ένωση των δύο πυρκαγιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Μαδρίτη, Φρανσίσκο Μαρτίν, προειδοποίησε ότι οι αριθμοί των εκκενώσεων ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς «οι καύτρες πετούν για χιλιόμετρα και η φωτιά μεταπηδά σε μεγάλες αποστάσεις».

Ο δήμαρχος του Ελ Τιέμπλο, μιας από τις πληγείσες περιοχές στην Άβιλα, δήλωσε ότι οι φλόγες εξαπλώθηκαν από τη Ναβαλουένγκα στην κοιλάδα Ιρουέλας — μια απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων — μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα.

«Ήταν φρικτό», δήλωσε ο Αρτούρο Βάρας Γκονζάλες στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο laSexta.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 6.000 εκτάρια γης έχουν καεί στην περιοχή της Μαδρίτης, ενώ η πυρκαγιά στην Άβιλα έχει καταστρέψει σχεδόν 9.000 εκτάρια.

Οκτώ δήμοι έχουν εκκενωθεί, μεταξύ των οποίων οι:

Τσαπινέρια

Νάβας ντελ Ρέι

Κολμενάρ ντελ Αρόγιο

Φρεσνεντίγιας ντε λα Ολίβα

Ρομπλέδο ντε Τσαβέλα

Αλδέα ντελ Φρέσνο

Ναβαλαγαμέγια

Ζαρσαλέχο

Αρκετές ακόμη πόλεις, μεταξύ των οποίων οι Σαν Μαρτίν ντε Βαλδεϊγλεσίας, Πελάγιος ντε λα Πρέσα και Βίγια ντελ Πράδο, παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού κυκλοφορίας.

«Σε καταβροχθίζει»

«Αν δεν το αποφύγεις και προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 86χρονος Ecologio Cabrera.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει τέσσερα εξειδικευμένα αεροσκάφη υδροβολής στην Ισπανία και τρία στη Γαλλία για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών εκεί, μετά το αίτημα των δύο χωρών για βοήθεια.