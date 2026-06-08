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Νίκη Νικόλ Πασινιάν και της στροφής προς τη Δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μεγάλο προβάδισμα για το κυβερνών κόμμα «Κοινωνικό Συμβόλαιο» δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα – Στη δεύτερη θέση το φιλορωσικό κόμμα «Ισχυρή Αρμενία» του Σαμβέλ Καραπετιάν.

Ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ανακήρυξε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή και χαρακτηρίστηκαν δοκιμασία της πολιτικής του για τον γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό της χώρας του Καυκάσου προς τη Δύση, κατά απευθείας μεταδόσεις αρμενικών τηλεοπτικών δικτύων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της καταμέτρησης που δημοσιοποιήθηκαν από την κεντρική εκλογική επιτροπή, το κόμμα Κοινωνικό Συμβόλαιο του κ. Πασινιάν κατήγαγε ευρεία νίκη, εξασφαλίζοντας 54,4% των ψήφων, με την ενσωμάτωση να βρίσκεται περί το 16%. Το κόμμα Ισχυρή Αρμενία του ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με περίπου το 22% των ψήφων, η Συμμαχία για την Αρμενία είναι τρίτο κόμμα με το 8,8%.

Σύμφωνα με την επιτροπή, η συμμετοχή έφτασε το 58,97% του εκλογικού σώματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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