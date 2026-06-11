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Παγκόσμιος συναγερμός: Το Ιράν ανακοίνωσε το πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε αντίποινα για τα νυχτερινά πλήγματα των ΗΠΑ προχώρησε η Τεχεράνη – Μέχρι νεωτέρας σφραγίζεται το στρατηγικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η ιρανική ναυτιλιακή αρχή επιβεβαίωσε σήμερα το πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας πέρασμα για τους υδρογονάνθρακες, ύστερα από ανάλογη ανακοίνωση του στρατού, σε αντίποινα για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας.

«Λόγω των εντάσεων που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ... το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε η Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (PGSA), του ιρανικου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτής της θαλάσσιας οδού.

Το Ιράν έχει αποκλείσει το Ορμούζ από την αρχή της σύγκρουση στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά έως τώρα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις επιτρέπουν καθημερινά τον πλου σε περίπου 20 πλοία στην περιοχή αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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