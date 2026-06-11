ΚΑΙΡΟΣ: Σκηνικό αστάθειας μέχρι τη Δευτέρα -Πού αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Ο αφθώδης πυρετός επεκτείνεται: Ανεβαίνει ο αριθμός των κρουσμάτων – Στα 121 τα θετικά υποστατικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Περισσότερα από 6.650 ζώα έχουν ήδη θανατωθεί σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό

Στις 121 ανέρχονται οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες είναι θετικές σε αφθώδη πυρετό, με τελευταίο θετικό κρούσμα να καταγράφεται στο Μάμμαρι εντός της  μολυσμένης ζώνης στο Μάμμαρι, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Πρόκειται για θετική εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, με περίπου 80 ενήλικα ζώα, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να αναφέρουν ότι ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τάχιστη θανάτωση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κρούσμα αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Λειβάδια Λάρνακας στις 20 Φεβρουαρίου.

Συνολικά έχουν θανατωθεί περίπου 6.650 ζώα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, ενώ σε επίπεδο εμβολιασμών, μέχρι σήμερα ο εμβολιασμός της δεύτερης δόσης βρίσκεται στο 84% για τα βοοειδή, στο 78% για τα αιγοπρόβατα και στο 41% για τους χοίρους. 

ΚΥΠΕ

Tags

ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα