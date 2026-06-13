Τραμπ: «Τον στείλαμε στην κόλαση» - Νεκρός ο αρχηγός της διαβόητης Tren de Aragua

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν θανατηφόρο πλήγμα κατά του ηγέτη της συμμορίας Tren de Aragua, μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με προέλευση τη Βενεζουέλα.

Η επιχείρηση και η ανακοίνωση Τραμπ

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η «γρήγορη και θανατηφόρα» επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Νίνο Γκερέρο, τον οποίο παρουσίασε ως αρχηγό της οργάνωσης.

Όπως σημείωσε, η επιχείρηση φέρεται να συντονίστηκε με τις αρχές της Βενεζουέλας, με τις δύο πλευρές να διατηρούν, σύμφωνα με τον ίδιο, στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Η «γρήγορη και θανατηφόρα» επίθεση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον του Νίνο Γκερέρο «συντονίστηκε στενά με τους φίλους μας στη Βενεζουέλα, με τους οποίους συνεργαζόμαστε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην πλατφόρμα του.

«Θα βρούμε αυτούς τους στυγερούς δολοφόνους και βαρόνους ναρκωτικών οπουδήποτε και οποτεδήποτε, και θα τους στείλουμε στα βάθη της κολάσεως όπου ανήκουν», υποσχέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Tren de Aragua σχηματίστηκε αρχικά στη Βενεζουέλα και επέκτεινε τη δράση της σε άλλα κράτη της Λατινικής Αμερικής – ιδίως στην Κολομβία, στο Περού και στη Χιλή. Η συμμορία, που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση Τραμπ, κατηγορείται μεταξύ άλλων για εμπορία ανθρώπων, απαγωγές, βιασμούς, διακίνηση ναρκωτικών και δολοφονίες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP