Καταγγέλλει η Πιονγκγιάνγκ την αμερικανική έγκριση πώλησης πυραύλων στη Ν. Κορέα

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας (ΛΔΚ, Βόρεια Κορέα) καταδίκασε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς στρατιωτικού εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή θα εντείνει την αστάθεια στην κορεατική χερσόνησο.

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Γενικός Διευθυντής διεθνών σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας υποστήριξε ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ ενισχύεται συστηματικά, παρά τις διεθνείς ανησυχίες για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ο ίδιος αξιωματούχος χαρακτήρισε ως το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της συνεργασίας την απόφαση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εγκρίνει την πώληση προηγμένων πυραυλικών συστημάτων και σχετικού εξοπλισμού στη Νότια Κορέα.

«Οι εξαγωγές αμερικανικών όπλων είναι πολεμικές εξαγωγές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ θα συνεχίσει να ενισχύει τις αποτρεπτικές της δυνατότητες με στόχο, όπως υποστηρίζει, τη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή.

Η ΛΔΚ επικρίνει διαχρονικά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας, θεωρώντας ότι οι κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες και οι εξοπλιστικές συμφωνίες συνιστούν προετοιμασία για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση στην κορεατική χερσόνησο.

Η ανακοίνωση της Πιονγκγιάνγκ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών παραμένουν τεταμένες, ενώ συνεχίζονται οι αμερικανο-νοτιοκορεατικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας απέναντι στις πυραυλικές και πυρηνικές δυνατότητες της Βόρειας Κορέας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ