Ανατροπή από το Ιράν: Διαψεύδει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ – «Δεν υπάρχει τελικό κείμενο, ούτε υπογραφές»

Δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα και επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο Fars News.

Όπως μεταδίδει το Fars News, η συγκεκριμένη πηγή χαρακτήρισε ανακριβείς τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζουν ότι έχει ήδη επιτευχθεί οριστική συμφωνία και ότι αυτή πρόκειται να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενεύη.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η διαδικασία αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων από ιρανικής πλευράς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, διέψευσε τόσο το δημοσιευόμενο χρονοδιάγραμμα υπογραφής την Κυριακή όσο και τις πληροφορίες που φέρουν τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής της τελετής υπογραφής.

Σύμφωνα με το Fars News, η ιρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.

Επιβεβαιώνει το Ιρανικό ΥΠΕΞ

Ο ακριβής χρόνος υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ δεν θα είναι την Κυριακή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Iρανικού Yπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέϊ, μετέδωσαν το Σάββατο τα κρατικά ΜΜΕ στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο Μπαγκέϊ δήλωσε ότι η πιθανότητα της υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ στις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί.

Πρόσθεσε όμως ότι χρειάζεται προσοχή σχετικά με το οποιοδήποτε σχόλιο για την ημερομηνία της υπογραφής, εξαιτίας της καθυστέρησης της άλλης πλευράς.