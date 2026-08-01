Ζελένσκι: Μόνο ένας από τους 27 ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους αναχαιτίστηκε

Η Ουκρανία κατέρριψε μόνο έναν από τους 27 ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια μεγάλης επίθεσης σήμερα καθώς η χώρα έχει έλλειψη σε αναχαιτιστικά μέσα για τα αμερικανικά συστήματα Patriot, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 35 πυραύλους, ανάμεσά τους 27 βαλλιστικούς, και εξαπέλυσε 185 επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones). Η πρωτεύουσα Κίεβο ήταν ο βασικός στόχος της επίθεσης, πρόσθεσε.

Υπέστη ζημιές η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο

Η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Κίεβο υπέστη σήμερα ζημιές όταν πύραυλος έπεσε κοντά στη περίφραξή της στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε το λιθουανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Από τον πύραυλο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί αλλά έσπασαν παράθυρα της πρεσβείας και ο προαύλιος χώρος γέμισε με θραύσματα, δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας.

ΚΥΠΕ