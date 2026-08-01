Κυπριακό: Επόμενος στόχος η καταγραφή των συγκλίσεων ενόψει 5+1 - Στο τραπέζι και τα οδοφράγματα

Στην καταγραφή των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά επικεντρώνεται η προεργασία ενόψει της σύγκλησης της νέας διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, ενώ οι συναντήσεις των διαπραγματευτών των δύο πλευρών αναμένεται να αρχίσουν εντός Αυγούστου, ανέφεραν έγκυρες πηγές στο ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διαδικασία που ακολουθεί την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο επικεντρώνεται πρωτίστως στην ουσία του Κυπριακού, με βασικό στόχο να καταγραφούν όλες οι συγκλίσεις που είχαν επιτευχθεί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις μέχρι το Κραν Μοντανά.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις στην Κύπρο για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), χωρίς όμως αυτά να αποτελούν το κύριο αντικείμενο της προσπάθειας στο παρόν στάδιο.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Γενικός Γραμματέας συμπεριέλαβε τα ΜΟΕ στο συνολικό πλαίσιο των προσπαθειών, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας σε ορισμένα σχετικά ζητήματα.

Ως το σημαντικότερο από τα υπό συζήτηση ΜΟΕ αξιολογείται το ζήτημα των νέων σημείων διέλευσης, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι μεγαλύτερες πιθανότητες συμφωνίας συγκεντρώνουν τα οδοφράγματα της Μιας Μηλιάς και της διαδρομής Αθηένου–Πυροΐου–Αγλαντζιάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταθέσει γεφυρωτική πρόταση για την όδευση των δύο σημείων διέλευσης, η οποία προβλέπει συμβιβαστική λύση μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών. Ενώ η τουρκοκυπριακή πλευρά υποστήριζε όδευση εξ ολοκλήρου εντός των κατεχομένων και η ελληνοκυπριακή πλευρά όδευση εντός της νεκρής ζώνης, η πρόταση των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει η διαδρομή να κατανέμεται κατά το ήμισυ εντός των κατεχομένων και κατά το ήμισυ εντός της νεκρής ζώνης.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη πρόταση έγινε αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά, όχι όμως και από την τουρκοκυπριακή, προσθέτοντας ότι πρόκειται για την ίδια πρόταση που είχε υποβληθεί πριν από κάποιο διάστημα και επανέφερε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Αναφερόμενες στη μεθοδολογία που έθεσε ο κ. Γκουτέρες, οι πηγές του ΚΥΠΕ σημείωσαν ότι υπάρχει σχεδόν ταύτιση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών ως προς την ανάγκη επαναβεβαίωσης των συγκλίσεων που έχουν ήδη επιτευχθεί, χωρίς να επανανοίξουν ζητήματα στα οποία έχει καταγραφεί συμφωνία.

Όπως επεσήμαναν, στην πράξη αυτό θα διαφανεί όταν τα Ηνωμένα Έθνη ολοκληρώσουν την καταγραφή των συγκλίσεων και τη διαβιβάσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν προτίθεται να επαναφέρει συμφωνημένα ζητήματα προς επαναδιαπραγμάτευση.

Σε σχέση με την πολιτική ισότητα, την οποία προβάλλει η τουρκοκυπριακή πλευρά, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι συγκλίσεις, αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο όσα έχουν συμφωνηθεί για την πολιτική ισότητα όσο και τις συγκλίσεις που αφορούν όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια, οι εγγυήσεις, τα στρατεύματα, το εδαφικό και το περιουσιακό.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα της τουρκοκυπριακής πλευράς για χρονοδιάγραμμα, οι ίδιες πηγές εκτίμησαν ότι το ζήτημα ουσιαστικά έχει ήδη αντιμετωπιστεί, καθώς η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με συγκεκριμένη αλληλουχία βημάτων που οδηγεί στη σύγκληση της νέας διευρυμένης διάσκεψης 5+1 από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Παράλληλα, σε σχέση με το θέμα των προσυμφωνημένων συνεπειών, που επίσης θέτει η τουρκοκυπριακή πλευρά, οι πηγές του ΚΥΠΕ ανέφεραν ότι υπάρχει περιθώριο για ρυθμίσεις που θα ενισχύουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας της διαδικασίας, χωρίς να δημιουργούνται κίνητρα ή επιβραβεύσεις σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές, δεν διακρίνονται ανυπέρβλητα εμπόδια ως προς τη συμφωνία επί της μεθοδολογίας.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο προγραμματισμός των συναντήσεων των δύο διαπραγματευτών θα οριστικοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο των θερινών διακοπών, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι οι επαφές θα αρχίσουν εντός Αυγούστου.

Πρόσθεσαν ακόμη ότι δεν έχουν προγραμματιστεί προς το παρόν συναντήσεις μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σε σχέση με τον ρόλο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι αναχώρησε από την Κύπρο μαζί με τον κ. Γκουτέρες, σημειώνοντας ότι οι επαφές με την ίδια συνεχίζονται και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι με την επανέναρξη των εργασιών μετά το καλοκαίρι θα εντατικοποιηθεί και η προπαρασκευαστική διαδικασία ενόψει των επόμενων σταδίων στο Κυπριακό.

ΚΥΠΕ