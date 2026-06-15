Οι δύσκολες σχέσεις του Τραμπ με τη G7: Το ιστορικό προσβολών και αμήχανων στιγμών του με τους ηγέτες που συναντά στη Γαλλία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταβαίνει στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής της G7, όπου θα συναντήσει ηγέτες με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες αλλά ένα κοινό χαρακτηριστικό: σχεδόν όλοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των επικρίσεών του ή έχουν αναγκαστεί να διαχειριστούν δύσκολες και συχνά αμήχανες στιγμές μαζί του.

Κατά τη διάρκεια των τριήμερων συνομιλιών στις γαλλικές Άλπεις, οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τη νέα συμφωνία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, την εμπορική πολιτική της Κίνας και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Παράλληλα, η σύνοδος αποτελεί μια ευκαιρία να αποτιμηθούν οι σχέσεις τους με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος εμφανίζεται περισσότερο αποφασισμένος από ποτέ να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία σε μεγάλα διεθνή ζητήματα.

Αναλυτές παρομοιάζουν το κλίμα της συνόδου με μια οικογενειακή συγκέντρωση όπου υπάρχει ένας συγγενής που κανείς δεν συμπαθεί ιδιαίτερα, αλλά όλοι προσπαθούν να αποφύγουν τη σύγκρουση, χωρίς να αποκλείεται κάποια στιγμή η κατάσταση να εκτροχιαστεί.

Στο στόχαστρο ο Κιρ Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δεχθεί επανειλημμένα πυρά από τον Τραμπ για τη στάση του Λονδίνου απέναντι στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, για τη μεταναστευτική πολιτική της Βρετανίας αλλά και για τις επιλογές της χώρας στον τομέα της πράσινης ενέργειας.

Η πιο σκληρή επίθεση ήρθε όταν η βρετανική κυβέρνηση εμφανίστηκε αρχικά απρόθυμη να επιτρέψει τη χρήση βρετανικής στρατιωτικής βάσης στον Ινδικό Ωκεανό για αμερικανικά πλήγματα. «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», σχολίασε ο Τραμπ, συγκρίνοντας δυσμενώς τον Στάρμερ με τον ιστορικό ηγέτη της Βρετανίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο «κυβερνήτης» του Καναδά

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ αποτελεί συχνό στόχο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επανέρχεται συστηματικά στα εμπορικά ελλείμματα, ενώ έχει φτάσει να μιλά ακόμη και για ενδεχόμενη προσάρτηση του Καναδά ως «51ης πολιτείας» των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αποκαλεί συχνά τον Κάρνεϊ «κυβερνήτη», ενώ αντέδρασε έντονα όταν ο Καναδός πρωθυπουργός καταδίκασε, χωρίς να τον κατονομάσει, τις πιέσεις που ασκούν οι μεγάλες δυνάμεις σε μικρότερα κράτη. «Ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αιχμές για τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει βρεθεί επίσης στο επίκεντρο σχολίων του Τραμπ. Σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε βίντεο που είχε γίνει viral και έδειχνε τη σύζυγο του Μακρόν, Μπριζίτ Μακρόν, να τον σπρώχνει φαινομενικά στο πρόσωπο κατά την αποβίβασή τους από αεροσκάφος στο Βιετνάμ.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι η Μπριζίτ «του φέρεται πολύ άσχημα» και αστειεύτηκε λέγοντας πως ο Μακρόν «ακόμη αναρρώνει από το χτύπημα». Ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε ότι επρόκειτο απλώς για ένα αστείο μεταξύ τους και χαρακτήρισε τα σχόλια «ούτε κομψά ούτε κατάλληλα».

Η ρήξη και με τη Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις πιο φιλικά προσκείμενες ηγέτιδες προς τον Τραμπ.

Ωστόσο, οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν όταν η Ιταλία αρνήθηκε να συνδράμει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και όταν η Μελόνι επέκρινε δημόσια την αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Πάπα για το ζήτημα του πολέμου.

«Πίστευα ότι είχε θάρρος. Έκανα λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αμήχανη αναφορά στο Περλ Χάρμπορ

Κατά την πρώτη επίσκεψη της Ιαπωνίδας πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ προκάλεσε αμηχανία όταν, ερωτηθείς γιατί δεν είχε ενημερώσει εκ των προτέρων συμμάχους για την επίθεση στο Ιράν, αναφέρθηκε αιφνιδιαστικά στο Περλ Χάρμπορ.

«Ποιος γνωρίζει καλύτερα από την Ιαπωνία τι σημαίνει αιφνιδιασμός; Γιατί δεν μου είπατε για το Περλ Χάρμπορ;» σχολίασε, με την Τακαΐτσι να αποφεύγει οποιαδήποτε αντίδραση.

Σύγκρουση με τον Φρίντριχ Μερτς

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς προκάλεσε την οργή του Τραμπ όταν υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ταπεινώνονται» από το Ιράν και ότι εισήλθαν στον πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική.

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ήταν άμεση, καλώντας τον Μερτς να ασχοληθεί περισσότερο με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με τα προβλήματα της Γερμανίας, ιδιαίτερα στους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας.

Σε προηγούμενη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, παραμονές της επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία, ο Τραμπ είχε δημιουργήσει αμηχανία όταν σχολίασε προς τον Γερμανό καγκελάριο ότι η D-Day «δεν ήταν ευχάριστη ημέρα για εσάς». Ο Μερτς απάντησε ότι αποτέλεσε την αρχή της απελευθέρωσης της Γερμανίας από τη ναζιστική δικτατορία, με τον Τραμπ να αναγνωρίζει τελικά ότι είχε δίκιο.

Με αυτό το φορτισμένο υπόβαθρο, η φετινή σύνοδος της G7 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα κρίσιμο τεστ για τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τους βασικούς συμμάχους της Δύσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές προκλήσεις παραμένουν ιδιαίτερα έντονες.

Πηγή AP/ertnews.gr