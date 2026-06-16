Σύνοδος G7: Στο «στόχαστρο» των Ευρωπαίων ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν και το Ουκρανικό

Ζητήματα σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και το Ουκρανικό αναμένεται να θέσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, ότι μια επιφανειακή ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν κινδυνεύει να εδραιώσει τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα θα τον πιέσουν να επανεξετάσει τη στρατηγική του για την Ουκρανία.

Η συνάντηση που πραγματοποιείται μεταξύ 15 και 17 Ιουνίου στο Εβιάν-λε-Μπαιν, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, συγκεντρώνει τους ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Τραμπ έφτασε στη Γαλλία το βράδυ της Δευτέρας ενθουσιασμένος, αφού η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό της ευρύτερης σύγκρουσης, με μια επίσημη υπογραφή που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

«Η συμφωνία με το Ιράν θα φέρει μεγάλη επιτυχία», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά την άφιξή του στο Εβιάν-λε-Μπαιν.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μια «σταθερή, σοβαρή συμφωνία που θα οριστικοποιηθεί». Είπε ότι ένα γεύμα την Τρίτη θα επικεντρωθεί στην ασφαλή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής γαλλο-βρετανικής ναυτικής αποστολής και στον εντοπισμό εναλλακτικών ενεργειακών οδών που παρακάμπτουν την πλωτή οδό. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά θα είναι «εντελώς ανοιχτά» την Παρασκευή.

Οι ηγέτες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Αίγυπτο θα παραστούν στις συνομιλίες της Τρίτης. Δεν αναμένεται να εισέλθουν σε λεπτομερείς συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ενδέχεται να σκιαγραφήσουν τις προσδοκίες τους, δήλωσαν διπλωμάτες. Η ενδιάμεση συμφωνία θα πρέπει να ανοίξει ένα παράθυρο 60 ημερών για πολύπλοκες τεχνικές διαπραγματεύσεις που θα περιλαμβάνουν την τύχη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και την άρση των κυρώσεων.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι φοβούνται ότι μια άπειρη διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ μπορεί να μην καταφέρει να εξασφαλίσει μια ισχυρή πυρηνική συμφωνία ή να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν στην επόμενη φάση, διακινδυνεύοντας μια παρατεταμένη αδιέξοδο.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία θέλουν έναν ρόλο στη διαμόρφωση των επερχόμενων συνομιλιών, αφού είχαν μείνει στο περιθώριο τους τελευταίους μήνες.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες βλέπουν επίσης τη Σύνοδο Κορυφής ως μια ευκαιρία να πείσουν τον Τραμπ ότι οι προηγούμενες προτάσεις των ΗΠΑ για μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία ήταν πολύ ευνοϊκές για τη Μόσχα.

Τα ευρωπαϊκά έθνη θέλουν να σηματοδοτήσουν ότι είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ παράλληλα αυστηροποιούν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ενισχύουν τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Μόσχα, όχι το Κίεβο, εμποδίζει την πρόοδο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανησυχεί ότι η σύγκρουση στο Ιράν έχει αποσπάσει την προσοχή των ΗΠΑ, θα συμμετάσχει στην πρώτη συνεδρία της ημέρας, αφιερωμένη στην «οικοδόμηση της ειρήνης στην Ουκρανία» και ενδέχεται να συνομιλήσει ξεχωριστά με τον Τραμπ.

Πηγή: ΚΥΠΕ