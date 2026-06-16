Washington Post: Στα 600 εκατ. δολάρια το κόστος της αίθουσας χορού του Τραμπ – Τα μισά από τα χρήματα των φορολογουμένων

Στα 600 εκατομμύρια δολάρια εκτιμάται πλέον το συνολικό κόστος της νέας αίθουσας χορού που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, περίπου τα μισά από τα απαιτούμενα κονδύλια αναμένεται να προέλθουν από δημόσια ταμεία, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές.

Έγγραφα που επικαλείται η Washington Post και αποδίδονται στην κατασκευαστική εταιρεία Clark Construction φέρονται να αποκαλύπτουν ότι οι πραγματικές εκτιμήσεις για το κόστος ήταν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που είχαν παρουσιαστεί δημόσια. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ήδη από τον Μάρτιο το συνολικό κόστος του έργου υπολογιζόταν στα 600 εκατ. δολάρια, με περίπου 300 εκατ. να καλύπτονται από χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων.

Η αίθουσα χορού, χωρητικότητας 1.000 ατόμων, προορίζεται για επίσημες εκδηλώσεις, δεξιώσεις και κρατικά δείπνα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στον Λευκό Οίκο των τελευταίων δεκαετιών, με το κόστος της να έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις των 200 εκατ. δολαρίων.

Το έργο έχει προκαλέσει πολιτικές και νομικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Οργανώσεις προστασίας ιστορικών μνημείων υποστηρίζουν ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ενώ ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε προσωρινά τη διακοπή των εργασιών, κρίνοντας ότι απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου για την υλοποίηση του σχεδίου.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον πρόεδρο Τραμπ και ιδιώτες δωρητές, απορρίπτοντας τις αναφορές περί εκτεταμένης χρήσης δημόσιων πόρων.