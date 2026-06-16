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«Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι» για τη Θεολογική Σχολή στην Χάλκη – Θετική ανταπόκριση Ερντογάν στα αιτήματα Βαρθολομαίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τη δημιουργία διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, πρόταση την οποία ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να αποδέχθηκε.

Ιδιαίτερα θετικό κλίμα επικράτησε στη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν με βασικό θέμα την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από πηγές στο Φανάρι. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τούρκος Πρόεδρος αποδέχθηκε όλα τα αιτήματα που έθεσε ο Πατριάρχης σχετικά με το μέλλον της Σχολής, δίνοντας μάλιστα εντολή να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

«Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι το πολυετές ζήτημα της επαναλειτουργίας της Χάλκης βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε θετική κατάληξη.

Παρά το ιδιαίτερα ευνοϊκό κλίμα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε η Σχολή να επαναλειτουργήσει ήδη από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ωστόσο, τονίζουν ότι η προοπτική αυτή βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε επίσης τη δημιουργία διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, πρόταση την οποία ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να αποδέχθηκε.

Η συνάντηση θεωρείται από εκκλησιαστικούς κύκλους ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποτελεί το πιο ουσιαστικό βήμα των τελευταίων ετών προς την κατεύθυνση της επαναλειτουργίας της ιστορικής Σχολής.

ΚΥΠΕ

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