Η εξομολόγηση του Τράβις Μπάρκερ για την οικογένειά του: «Η δύναμη της αγάπης είναι εκπληκτική»

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Τράβις Μπάρκερ (Travis Barker) και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν (Kourtney Kardashian), δίνοντας το «παρών» στην πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ του μουσικού με τίτλο «Travis Barker: Louder Than Fear» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα.

Το ζευγάρι έκλεψε τις εντυπώσεις επιλέγοντας ασορτί total black σύνολα, ενώ συνοδευόταν από τον 22χρονο γιο του Μπάρκερ, Λάντον. Η ριάλιτι σταρ επέλεξε ένα μάξι, μακρυμάνικο σατέν φόρεμα με λευκό γιακά, το οποίο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω Instagram Story, ήταν εμπνευσμένο από τη θρυλική Μορτίσια 'Ανταμς, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Η Μορτίσια θα ήταν περήφανη».

Στο ίδιο στιλιστικό ύφος κινήθηκε και ο διάσημος ντράμερ των Blink-182, επιλέγοντας ένα κλασικό κοστούμι Thom Browne.

Στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης, ο Μπάρκερ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την παρουσία της οικογένειάς του.

«Η δύναμη της αγάπης είναι εκπληκτική. Τα παιδιά μου αποτελούν τη δύναμή μου από την πρώτη μέρα που γεννήθηκαν» είπε στο E! News ο μουσικός, ο οποίος έχει αποκτήσει τον Λάντον και την 20χρονη Αλαμπάμα με την πρώην σύζυγό του Σάνα Μόακλερ (Shanna Moakler), καθώς και τον 2 ετών Ρόκι με την Καρντάσιαν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο που έπαιξε η Κόρτνεϊ στην αντιμετώπιση των βαθύτερων τραυμάτων του, εστιάζοντας στο σοβαρό ατύχημα που είχε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο το 2008 και το οποίο του είχε προκαλέσει φοβία για περισσότερο από μία δεκαετία.

«Όταν ερωτεύτηκα ξανά, η σύζυγός μου μου έδωσε τόση ελπίδα, που τελικά κατάφερα να πετάξω ξανά», εξομολογήθηκε, αναφερόμενος στην πρώτη του πτήση το 2021 μετά το μοιραίο συμβάν, συμπληρώνοντας: «Είναι απλά απίστευτο».

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση των Τζάστιν Κρουκ (Justin Krook) και Μάικλ Ντουάιερ (Michael Dwyer), το διάρκειας 99 λεπτών ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του Μπάρκερ προς τη δόξα, καθώς και τις μεγάλες προσωπικές του μάχες. Το «Louder Than Fear», η παραγωγή του οποίου ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, είναι προγραμματισμένο να κάνει ντεμπούτο στις πλατφόρμες Hulu και Disney+ στις 13 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ