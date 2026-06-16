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Ένταση στη Μάγχη: Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά θαλαμηγού που την πλησίασε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο. Η ρωσική φρεγάτα ήταν η «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς», τόνισε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν την Τρίτη προειδοποιητικά πυρά κατά θαλαμηγού στη Μάγχη που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο, δήλωσε πηγή με γνώση του συμβάντος.

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έκανε άμεσα κάποιο σχόλιο. Η ρωσική φρεγάτα ήταν η «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς», τόνισε η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Την Κυριακή, Βρετανοί κομάντος επιβιβάστηκαν και αναχαίτισαν ένα υπό κυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μάγχη, ηγούμενοι για πρώτη φορά μιας επιχείρησης για τη διακοπή εσόδων από πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα, το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε ότι δύο βρετανικά πλοία παρακολουθούσαν το «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» στη Μάγχη, δυτικά της Βρέστης στη Γαλλία.

ΚΥΠΕ

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