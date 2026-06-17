Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά σε βρετανική θαλαμηγό στη Μάγχη

Ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Μάγχη έριξε την Τρίτη προειδοποιητικά πυρά σε θαλαμηγό με βρετανική σημαία, η οποία το πλησίαζε «επικίνδυνα», σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, με τις βρετανικές αρχές να αρχίζουν έρευνα.

Στο επεισόδιο εμπλέκεται η ρωσική φρεγάτα «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» και γιοτ νηολογημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νότια της νήσου Γουάιτ, ακριβώς έξω από τα βρετανικά χωρικά ύδατα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας.

«Έπειτα από απόπειρες να έρθει σε επαφή με ένα βρετανικό πλοίο στη Μάγχη, το Γκριγκόροβιτς έριξε προειδοποιητικές βολές. Αυτές δεν στρέφονταν εναντίον του πλοίου και είχαν στόχο να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση», ανακοίνωσε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως ερευνά «πληροφορίες που κάνουν λόγο για επεισόδιο στη Μάγχη».

Σύμφωνα με το Υπουργείο, πρόκειται για «μεμονωμένο» επεισόδιο που δεν σχετίζεται με την αναχαίτιση την Κυριακή από Βρετανούς κομάντος, στην ίδια περιοχή της Μάγχης, πετρελαιοφόρου ύποπτου ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Το περιστατικό συμπίπτει χρονικά με τη σύνοδο κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας των ηγετών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών κρατών, οι οποίοι συμφώνησαν, την Τετάρτη, να εντείνουν την πίεση επί της Ρωσίας, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, η ρωσική φρεγάτα έμοιαζε «να πλέει ακυβέρνητη, μάλλον παρά με πρόωση», γεγονός που ενδεχομένως την έκανε να αισθάνεται περισσότερο ευάλωτη.

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το επεισόδιο σημειώθηκε την Τρίτη «στις 12:45» και «για να προσελκυθεί η προσοχή του πληρώματος της θαλαμηγού, εκτοξεύθηκαν φωτοβολίδες και ηχητικά σήματα».

«Παρά τα μέτρα αυτά, το πλοίο συνέχισε να πλησιάζει επικίνδυνα. Όταν η απόσταση μεταξύ των δύο πλοίων μειώθηκε κάτω από τα 150 μέτρα, ο κυβερνήτης της φρεγάτας αποφάσισε να ανοίξει προειδοποιητικά πυρ με όπλα μικρού διαμετρήματος», πρόσθεσε το ρωσικό Υπουργείο. «Η θαλαμηγός άλλαξε τότε αμέσως πορεία».

Από την πλευρά της, η πηγή στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο παρακολουθείτο από περιπολικό του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού τη στιγμή του επεισοδίου, βρισκόταν σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη θαλαμηγό.

Κανένας τραυματισμός ούτε ζημιές διαπιστώθηκαν κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από άλλο πολεμικό πλοίο, το HMS Tyne, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η θαλαμηγός «δεν βρισκόταν σε καμία περίπτωση σε πορεία σύγκρουσης» με τη φρεγάτα, δήλωσε στο BBC η Τζέιν Κέλβι, Βρετανίδα συνταξιούχος που επέβαινε στη θαλαμηγό μαζί με τον σύζυγό της, Άλαν.

«Δεν επρόκειτο για επεισόδιο μέχρι που άρχισαν οι πυροβολισμοί», πρόσθεσε.

Η εφημερίδα Telegraph είχε αναφέρει τον Μάιο πως το «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» περιπολούσε στα ανοικτά των βρετανικών ακτών για σχεδόν δύο μήνες, συνοδεύοντας στη Μάγχη πετρελαιοφόρα, τα οποία ανήκουν στον ρωσικό σκιώδη στόλο, που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων.

Το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε αναφέρει προηγουμένως πως είχε αναπτύξει περιπολικά για να επιτηρούν το ρωσικό πολεμικό πλοίο, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε «ούτε μία ημέρα» τον Απρίλιο που η φρεγάτα δεν βρισκόταν υπό «στενή παρακολούθηση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το «Ναύαρχος Γκριγκόροβιτς» συνόδευε πλοία με ρωσική σημαία «προς και από τον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και τη Βαλτική».

Οι βρετανικές δυνάμεις αναχαίτισαν την Κυριακή, στη Μάγχη, σε συνεργασία με τη Γαλλία, το πετρελαιοφόρο Smyrtos, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, στην «πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους», αφότου το Λονδίνο ενέκρινε την κατάληψη τέτοιων πλοίων από τις ένοπλες δυνάμεις του.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ