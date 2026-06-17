Ο πιο απρόσμενος σταρ του Μουντιάλ 2026 είναι… πάπια - Ο Μέρλιν έγινε viral (βίντεο)

Ο Μέρλιν, μια κατοικίδια πάπια από την Πόλη του Μεξικού κατάφερε να κλέψει λίγη από τη λάμψη του Μουντιάλ 2026 και μάλιστα χωρίς να πατήσει γήπεδο. Ντυμένος με μικροσκοπική φανέλα της εθνικής ομάδας του Μεξικού και ειδικές κάλτσες, έγινε viral στους δρόμους της μεξικανικής πρωτεύουσας, μετατρεπόμενος σε ανεπίσημη μασκότ των φιλάθλων, σύμφωνα με το Reuters.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε μετά τους πανηγυρισμούς για τη νίκη του Μεξικού με 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Καθώς οι φίλαθλοι γιόρταζαν στη λεωφόρο Reforma, ο Μέρλιν εμφανίστηκε ανάμεσά τους με τα χρώματα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μεξικού, προκαλώντας ενθουσιασμό και δεκάδες βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Η πάπια ανήκει στην Καρλά Γκόμες, μικροπωλήτρια που εργάζεται στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού μαζί με τον γιο της, Κρίστιαν. Η ίδια δήλωσε στο Reuters ότι για την οικογένεια επρόκειτο απλώς για μια συνηθισμένη μέρα και ότι δεν περίμεναν πως ο Μέρλιν θα αποκτούσε τέτοια απήχηση. Πλέον, όπως λέει, περαστικοί και φίλαθλοι σταματούν συνεχώς για να φωτογραφηθούν μαζί του.

Παρότι δεν έχει κανέναν επίσημο ρόλο στη διοργάνωση, ο Μέρλιν έχει ήδη αποκτήσει τη δική του θέση στη γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου – ως ένας απρόσμενος, φτερωτός πρωταγωνιστής που έφερε χαμόγελα στους Μεξικανούς φιλάθλους.