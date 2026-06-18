Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Συνελήφθη στην Κολομβία ο αδελφός του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών «Φίτο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συμμορία που διοικούσε, η Λος Τσονέρος, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ και πιστεύεται πως έχει δεσμούς με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.

Ο αδελφός διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, που δρούσε στον Ισημερινό προτού συλληφθεί και εκδοθεί στις ΗΠΑ πέρυσι, συνελήφθη με τη σειρά του στην Κολομβία, κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης των δυο κρατών, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της πρώτης χώρας, ο Τζον Ρέιμπεργκ.

Ο Αδόλφο «Φίτο» Μασίας, ο επικεφαλής της συμμορίας Λος Τσονέρος, μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ισημερινό, παραδόθηκε στην αμερικανική δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από μακρό διάστημα που παρέμενε φυγόδικος έπειτα από την κινηματογραφική απόδραση του από φυλακή το 2024. Ο αδελφός του Χαβιέρ Μασίας, γνωστός ως «Χάβι», καταζητούμενος από τη δικαιοσύνη στη χώρα του για ανθρωποκτονία, ξέπλυμα χρήματος και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνελήφθη προχθές Τρίτη στην Κολομβία σε κοινή επιχείρηση των αρχών των δυο γειτονικών κρατών, διευκρίνισε ο κ. Ρέιμπεργκ μέσω X.

#ATENCIÓN

 

 

OPERACIÓN CAZADOR

 

 

CAE EN COLOMBIA ALIAS JAVI, HERMANO DE ALIAS FITO

 

 

El círculo se cierra.

 

 

En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador (Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Centro Nacional de Inteligencia) y autoridades de Colombia; fue capturado hace un… pic.twitter.com/nJuGt5Fga8

 

— John Reimberg (@JohnReimberg) June 17, 2026

Κατά τον υπουργό, ο καταζητούμενος ζούσε στην κολομβιανή επικράτεια «με άλλη ταυτότητα», ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις περιστάσεις ή τον τόπο της επιχείρησης.

Ο «Φίτο» ήταν ο πρώτος κακοποιός στον Ισημερινό που εκδόθηκε στις ΗΠΑ έπειτα από δημοψήφισμα το οποίο διεξήχθη με πρωτοβουλία του προέδρου της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα. Ο αρχηγός του κράτους, σύμμαχος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διεξάγει με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον «πόλεμο» εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο άλλοτε ισχυρός κακοποιός δικάζεται στη Νέα Υόρκη του έχουν απαγγελθεί επτά κατηγορίες, ιδίως για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, που επισύρουν ποινές από 20 χρόνια κάθειρξης ως και ισόβιας κάθειρξης.

Η συμμορία που διοικούσε, η Λος Τσονέρος, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ και πιστεύεται πως έχει δεσμούς με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα