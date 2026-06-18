«Βρέχει» πετρέλαιο στη Μόσχα – Drones χτύπησαν διυλιστήριο και εκτόξευσαν καπάκι δεξαμενής (βίντεο)

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη των τελευταίων ετών δέχθηκε η ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με την Ουκρανία να πλήττει τη Μόσχα με σχεδόν 200 drones, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές, μεταξύ άλλων σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Πέμπτης εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Μόσχας, σε μία επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών κατά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν μεγάλο αριθμό drones, με αναφορές να κάνουν λόγο για σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Η επίθεση σημειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Oil-like residue is falling over Moscow and the surrounding region, leaving marks on cars, windowsills, benches, and other surfaces. pic.twitter.com/P103Ae9OWY — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Πλήγμα σε διυλιστήριο και πυρκαγιές

Αρκετά από τα drones φέρεται να έπληξαν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Μόσχα, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρές εκρήξεις και φλόγες, καθώς και πετρέλαιο να εκτοξεύεται από δεξαμενές μετά την πρόσκρουση.

⚡️Residents of the moscow region are reporting an “oil rain.”



According to residents of Zheleznodorozhny, dark traces resembling soot or petroleum products were left on cars, windowsills, and other surfaces after the rainfall.



👉Follow@blyskavka_ua pic.twitter.com/qasZJlN8nd — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) June 18, 2026

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο είχε αποτελέσει στόχο και προηγούμενων επιθέσεων μέσα στην εβδομάδα, ενώ θεωρείται από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ρωσικής πρωτεύουσας.

WATCH: Ukraine managed to land some impressive strikes on Moscow this morning. pic.twitter.com/fHnGF7nRgb — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Ζημιές σε υποδομές και διακοπές πτήσεων

Πέρα από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ζημιές καταγράφηκαν και σε πολυκατοικίες καθώς και σε εμπορικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής της Μόσχας.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Παράλληλα, η επίθεση επηρέασε σημαντικά τις αερομεταφορές, καθώς και τα τέσσερα αεροδρόμια της πόλης ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ καταγράφηκαν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

🇷🇺🇺🇦 L'Ukraine a lancé ce jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant ses principaux aéroports, selon les autorités ⤵️ pic.twitter.com/51Fjoqbjg2 — Agence France-Presse (@afpfr) June 18, 2026

Τραυματισμοί και αντιδράσεις

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς δεκάδων ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις ως «απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει να απαντά σε πλήγματα.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Η Μόσχα, από την πλευρά της, κάνει λόγο για αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, ενώ η σύγκρουση συνεχίζεται με εντατικοποιημένες επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές.