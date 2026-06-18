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«Βρέχει» πετρέλαιο στη Μόσχα – Drones χτύπησαν διυλιστήριο και εκτόξευσαν καπάκι δεξαμενής (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έπληξαν διυλιστήριο στη Μόσχα, προκαλώντας πυρκαγιές και εικόνες με πετρέλαιο να εκτοξεύεται από δεξαμενές.

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη των τελευταίων ετών δέχθηκε η ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με την Ουκρανία να πλήττει τη Μόσχα με σχεδόν 200 drones, προκαλώντας πυρκαγιές και εκτεταμένες ζημιές, μεταξύ άλλων σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου.

Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Πέμπτης εκτεταμένη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Μόσχας, σε μία επιχείρηση που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών κατά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν μεγάλο αριθμό drones, με αναφορές να κάνουν λόγο για σχεδόν 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Η επίθεση σημειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές.

Πλήγμα σε διυλιστήριο και πυρκαγιές

Αρκετά από τα drones φέρεται να έπληξαν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Μόσχα, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Βίντεο που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ισχυρές εκρήξεις και φλόγες, καθώς και πετρέλαιο να εκτοξεύεται από δεξαμενές μετά την πρόσκρουση.

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο είχε αποτελέσει στόχο και προηγούμενων επιθέσεων μέσα στην εβδομάδα, ενώ θεωρείται από τις σημαντικότερες ενεργειακές εγκαταστάσεις της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ζημιές σε υποδομές και διακοπές πτήσεων

Πέρα από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ζημιές καταγράφηκαν και σε πολυκατοικίες καθώς και σε εμπορικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής της Μόσχας.

Παράλληλα, η επίθεση επηρέασε σημαντικά τις αερομεταφορές, καθώς και τα τέσσερα αεροδρόμια της πόλης ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ καταγράφηκαν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Τραυματισμοί και αντιδράσεις

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς δεκάδων ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις ως «απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του θα συνεχίσει να απαντά σε πλήγματα.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, κάνει λόγο για αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς, ενώ η σύγκρουση συνεχίζεται με εντατικοποιημένες επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές.

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