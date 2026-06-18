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Επικαιροποίησε την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο το Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Αποτελεί την δεύτερη βελτίωση ταξιδιωτικής οδηγίας της Βρετανίας για την Κύπρο και την επαναφορά στην ομαλότητα λέει η Κυβέρνηση

Μετά την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και την αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανανέωσε τις ταξιδιωτικές του συμβουλές για τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

«Πρόθεση του Φόρεϊν Όφις είναι να δείξει ότι υπάρχει αποκλιμάκωση της κρίσης», τόνισε στο ΚΥΠΕ ανώτερη διπλωματική πηγή υπογραμμίζοντας πως μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανόν να βοηθήσει ακόμη περισσότερο τα τουριστικά ταξίδια προς την περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες που το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ουσιαστικά αναβαθμίζει την εικόνα της Κύπρου αναφορικά με την ασφάλεια των ταξιδιών.

Στις αρχές του μήνα είχε προχωρήσει σε μια ακόμη επικαιροποίηση αφαιρώντας από την σχετική ταξιδιωτική του συμβουλή την προειδοποίηση «για αυξημένο κίνδυνο περιφερειακής έντασης  στην Κύπρο ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια και να έχει άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις», που ίσχυε από τις αρχές του Μάρτη.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

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