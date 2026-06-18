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Χρύσης Παντελίδης: Γενικός και Βοηθός Εισαγγελέας «παραιτήθηκαν από χθες και δεν το αντιλαμβάνονται»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ υποστηρίζει ότι η αυτοεξαίρεση από την υπόθεση «Κράτος Μαφία» ισοδυναμεί με παραίτηση

Την άποψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας θα έπρεπε να παραιτηθούν εξέφρασε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Αναφερόμενος στην απόφασή τους να αυτοεξαιρεθούν από τη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, ο κ. Παντελίδης σημείωσε ότι ο διορισμός Εισαγγελικού Συμβουλίου δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που έχει προκύψει.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας πρέπει να παραιτηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, πρόσθεσε ότι «στην πραγματικότητα έχουν παραιτηθεί από χθες και δεν το αντιλαμβάνονται», υποστηρίζοντας πως όταν οι ίδιοι δηλώνουν αδυναμία να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους σε μια «εμβληματική υπόθεση», αυτό ισοδυναμεί, κατά την άποψή του, με παραδοχή ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουν από τα αξιώματά τους.

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ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

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