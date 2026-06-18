Σενάριο-βόμβα στην Άγκυρα: Ερντογάν ως «επίτιμο Πρόεδρο» και Ιμάμογλου ως Πρωθυπουργό

Ένα εκτενές πολιτικό σενάριο που φέρεται να συζητείται παρασκηνιακά στην Άγκυρα και προβλέπει επιστροφή της Τουρκίας σε ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα με ευρείες πολιτικές ανακατατάξεις παρουσιάζει η δημοσιογράφος Nuray Babacan.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Nuray Babacan στην εφημερίδα Nefes, στην τουρκική πρωτεύουσα διακινείται ένα πολιτικό σενάριο που προβλέπει συνταγματική αναθεώρηση και επιστροφή σε ενισχυμένο κοινοβουλευτικό σύστημα, μέσω ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης.

Ερντογάν σε συμβολικό ρόλο Προέδρου

Στην «καρδιά» του σεναρίου βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρεται, μετά τη συνταγματική αλλαγή, ο Ερντογάν θα μπορούσε να παραμείνει για μία ακόμη θητεία ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά με καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και χωρίς εκτελεστικές εξουσίες, στο πλαίσιο μιας λεγόμενης «έντιμης εξόδου» από την εξουσία.

Αποφυλάκιση Ιμάμογλου και Ντεμιρτάς

Το ίδιο σενάριο φέρεται να περιλαμβάνει την αποφυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και των συνεργατών του, καθώς και του πρώην συμπροέδρου του HDP Σελαχαττίν Ντεμιρτάς.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Ντεμιρτάς θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, με στόχο τη μετεξέλιξή του σε ένα ευρύτερο «κόμμα της Τουρκίας».

Ιμάμογλου ως πρωθυπουργός

Οι υποστηρικτές του σεναρίου εκτιμούν ότι ένα πολιτικό δίδυμο Ιμάμογλου – Οζέλ θα μπορούσε να επικρατήσει σε εκλογές και να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίζεται ως πιθανός μελλοντικός πρωθυπουργός, εφόσον η χώρα επιστρέψει σε κοινοβουλευτικό σύστημα, καθώς, όπως σημειώνεται, δεν θα υφίσταται πλέον το σημερινό νομικό εμπόδιο που σχετίζεται με το πανεπιστημιακό του δίπλωμα.

Προστασία Ερντογάν και πολιτική μετάβαση

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του σεναρίου αφορά τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οικογένειά του και ο στενός του κύκλος θα τεθούν υπό ειδική πολιτική και νομική προστασία.

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της πρότασης, οποιαδήποτε διερεύνηση για γεγονότα των τελευταίων 25 ετών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε «πολιτική εκδίκηση», ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας.

Επιλογή διαδόχου στο AKP

Το σενάριο περιλαμβάνει επίσης την εκτίμηση ότι ο ίδιος ο Ερντογάν θα μπορούσε να καθορίσει τον διάδοχο στην ηγεσία του AKP και να επηρεάσει τη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στο κόμμα του.

O ρόλος του MHP

Η Nuray Babacan σημειώνει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο παρουσιάζεται από ορισμένους ως φόρμουλα «ήπιας μετάβασης» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτική ομαλότητα και σταθερότητα στην Τουρκία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασικό ερωτηματικό παραμένει η στάση του εθνικιστικού MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, το οποίο, όπως αναφέρεται, δεν έχει εμπλακεί μέχρι στιγμής σε σχετικές διαβουλεύσεις και ενδέχεται να μην το αποδεχθεί.

Πηγή: edotourkia.gr

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