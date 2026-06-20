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Στα 993 τα κρούσματα και στους 245 οι νεκροί από Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι υγειονομικές αρχές επιβεβαιώνουν αύξηση των κρουσμάτων, ενώ πρόκειται για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό χωρίς διαθέσιμο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία

Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 933, 245 από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας της χώρας της Αφρικής Σαμουέλ Ροζέρ Κάμπα.

Μιλώντας τον Τύπο στην επαρχία Ιτουρί, όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της επιδημίας, ο κ. Κάμπα είπε ακόμη ότι 80 ασθενείς ανένηψαν και έλαβαν εξιτήρια από κέντρα θεραπείας της ιδιαίτερα μολυσματικής νόσου.

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο.

Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο αντιθέτως υπάρχει εμβόλιο. Είναι κατά σειρά η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα προτού κηρυχτεί η επιδημία.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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