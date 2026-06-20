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Σκληραίνει τα μέτρα κατά του υπερτουρισμού η Βενετία - Σκέψεις για «εκτόξευση» στην τιμή εισόδου για τουρίστες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο δήμος προωθεί αυστηρότερη κλιμάκωση του συστήματος εισόδου για ημερήσιους επισκέπτες, μετά τα έσοδα και την επέκταση του μέτρου το 2025

Ο δήμαρχος της Βενετίας, Σιμόνε Βεντουρίνι, δήλωσε ότι εξετάζεται πρόταση για αύξηση του τέλους εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες της πόλης, το οποίο ενδέχεται να φτάσει έως και τα 50 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και το επίπεδο τουριστικής πίεσης.

Όπως ανέφερε, το μέτρο αποσκοπεί στην αποθάρρυνση επισκέψεων σε περιόδους «έντονης τουριστικής πίεσης», στο πλαίσιο διαχείρισης του υπερτουρισμού στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Το ισχύον σύστημα και τα έσοδα

Η Βενετία αποτέλεσε το 2024 την πρώτη πόλη παγκοσμίως που εισήγαγε τέλος εισόδου για ημερήσιους επισκέπτες, επιβάλλοντας χρέωση 5 ευρώ σε συγκεκριμένες ημέρες αιχμής. Το μέτρο επεκτάθηκε το 2025, με περισσότερες ημερομηνίες εφαρμογής και αυξημένη χρέωση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, το μέτρο απέφερε περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ στον δήμο κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, ποσό που ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.

Στόχος ο έλεγχος των ροών επισκεπτών

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι το σύστημα αποτελεί προς το παρόν «το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο των ημερήσιων επισκεπτών», σημειώνοντας ότι η δημοτική αρχή επιδιώκει την περαιτέρω προσαρμογή του.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η υποβολή σχετικής πρότασης προς την ιταλική κυβέρνηση για την αύξηση του τέλους σε συγκεκριμένες ημέρες και υπό προϋποθέσεις που θα σχετίζονται με τον αριθμό των κρατήσεων.

Πώς λειτουργεί το μέτρο

Το τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά και οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν QR κωδικό, τον οποίο οφείλουν να επιδεικνύουν σε σημεία ελέγχου στην είσοδο της πόλης.

Από την υποχρέωση πληρωμής εξαιρούνται όσοι διαμένουν σε ξενοδοχεία της Βενετίας, καθώς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Βένετο και παιδιά κάτω των 14 ετών. Ωστόσο, ακόμη και οι επισκέπτες που διαμένουν σε ξενοδοχεία οφείλουν να δηλώνουν την παρουσία τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας.

Πηγή: The Guardian

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