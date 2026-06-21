Στην Ελβετία και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Σιέντ Ασίμ Μουνίρ, έφτασαν σήμερα στην Ελβετία όπου αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή εντός της σημερινής ημέρας στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτές τις έμμεσες συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη ειρήνης με διάρκεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν στο ξενοδοχείο του Μπούργκενστοκ κοντά στη Λουκέρνη.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ