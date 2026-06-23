CBS news για Αλβανία: 800 δωμάτια, καζίνο και... Καταριανοί δισεκατομμυριούχοι πίσω από το real estate σκάνδαλο του Κούσνερ

Σύμφωνα με το CBS News, οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για πολυτελές τουριστικό έργο, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά της διαφθοράς, στρεφόμενο εναντίον της κυβέρνησης και της κυβερνώσας ελίτ.

Χιλιάδες Αλβανοί διαδηλώνουν στα Τίρανα επί 21 συνεχόμενες ημέρες, μετά την ανάδειξη ανησυχιών σχετικά με τα σχέδια ανάπτυξης της προστατευόμενης παράκτιας περιοχής Pishë Poro-Narta.

Τα πρώτα έγγραφα σχεδιασμού που εξέτασε το CBS News δείχνουν ότι το έργο θα μπορούσε να περιλαμβάνει 800 δωμάτια και σουίτες επισκεπτών, πολυτελείς βίλες, γήπεδο γκολφ, καζίνο, υδάτινο πάρκο, καθώς και μεζονέτες και διαμερίσματα στη νήσο Sazan και κατά μήκος της αδριατικής ακτογραμμής της Αλβανίας.

Το CBS News ζήτησε σχόλιο από την εταιρεία Affinity Partners του Κούσνερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εμπλοκή του στο έργο.

Η εταιρεία παρέπεμψε το CBS News στη Sazan Real Estate Development, ενώ εκπρόσωπος της εταιρείας αυτής δήλωσε ότι εκπροσωπεί όλους τους επενδυτές του έργου, «οι οποίοι συμμετέχουν υπό την προσωπική τους ιδιότητα».

«Το έργο αυτό βρίσκεται ακόμη στη φάση του σχεδιασμού και της διαμόρφωσης, με την ομάδα μας να συνεχίζει να επεξεργάζεται το εύρος, την προσέγγιση και το όραμά του, μέσα από μια προσεκτική διαδικασία που δίνει προτεραιότητα στην περιβαλλοντική διαχείριση και αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της χώρας. Προσβλέπουμε στη συνέχιση του διαλόγου σχετικά με τις δυνατότητες αυτού του έργου και τη συμβολή του στο να καταστεί η Αλβανία ακόμη περισσότερο ένας παγκόσμιος προορισμός», ανέφερε εκπρόσωπος της Sazan Real Estate σε δήλωσή του προς το CBS News στις 18 Ιουνίου.

Τα έγγραφα σχεδιασμού έδειξαν επίσης το ποιοι άλλοι χρηματοδοτούν τη συμφωνία. Μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών είναι ο όμιλος Assets Group, με έδρα το Κατάρ, τον οποίο διοικούν οι αδελφοί Μουτάζ και Ραμέζ Αλ Καγιάτ, Σύροι δισεκατομμυριούχοι με δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, καθώς και με την Ουάσιγκτον.

Οι ίδιοι παρέστησαν στην ορκωμοσία του Προέδρου Τραμπ και, σύμφωνα με τους New York Times, ο αδελφός τους Μοχάμαντ Αλ Καγιάτ είχε προηγουμένως ασκήσει πιέσεις σε Αμερικανούς νομοθέτες για την άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας, ενώ είχε προτείνει την ιδέα ανάπτυξης γηπέδου γκολφ με το εμπορικό σήμα Trump στη χώρα. Εκπρόσωπος της Sazan Real Estate επιβεβαίωσε την Πέμπτη στο CBS News την εμπλοκή των αδελφών Αλ Καγιάτ στο έργο.

Εταιρικά έγγραφα που εξέτασε τη Δευτέρα το CBS News φαίνεται να δείχνουν ότι η Sazan Real Estate είχε αρχικά συσταθεί στο Κατάρ. Τα έγγραφα αναφέρουν τον όμιλο Assets Group των Αλ Καγιάτ ως εταίρο της εταιρείας.

Τα ίδια έγγραφα φαίνεται επίσης να δείχνουν ότι η Sazan Real Estate είναι η μητρική εταιρεία της Zvërnec South Adriatic Development. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Zvërnec South Adriatic Development είναι η εταιρεία που κατέχει την άδεια ανάπτυξης για την κατασκευή στη γη του νησιού Sazan και κατά μήκος της ακτογραμμής Pishë Poro-Narta.

Τα έγγραφα που εξέτασε το CBS News αποκαλύπτουν επίσης ότι η Zvërnec South Adriatic Development ελέγχεται μέσω μιας σύνθετης δομής πέντε διαφορετικών εταιρειών, οι οποίες συσταθεί στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές δήλωσαν στο CBS News ότι το κοινό δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς πριν από την έναρξη των πρώτων εργασιών. Ο Αλεξάντρ Τράιτσε της PPNEA δήλωσε ότι δεν υπήρξε «καμία απολύτως δημόσια διαβούλευση», προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του έργου μόνο όταν μηχανήματα εισήλθαν στην περιοχή.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν επίσης ότι οι αρχικές εργασίες προκάλεσαν περιβαλλοντική ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής τουλάχιστον μίας φωλιάς θαλάσσιας χελώνας.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα έχει υπερασπιστεί την ανάπτυξη του έργου, χαρακτηρίζοντάς το οικονομικά επωφελές, και έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει παρά τις διαδηλώσεις. Την ίδια στιγμή, το CBS News σημειώνει ότι η αλβανική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με καταγγελίες διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης υπόθεσης που αφορά την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου. Το αλβανικό όργανο κατά της διαφθοράς, SPAK, επιβεβαίωσε ότι έχει ανοίξει έρευνα για σχεδιαζόμενη ανάπτυξη, αν και ανέφερε ότι η έρευνα δεν αφορά καμία εταιρεία συνδεδεμένη με τον Κούσνερ.

Καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, η Sazan Real Estate Development δήλωσε στο CBS News ότι το μέλλον της ανάπτυξης «θα καθοριστεί τελικά από την Αλβανία και τον αλβανικό λαό».

Πηγή: ΚΥΠΕ