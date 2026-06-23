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Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν: Στήνονται 4 ομάδες εργασίας στην Ελβετία για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Στην άρση των κυρώσεων, στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, στην ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, και στην επιτήρηση» είναι αφιερωμένες οι 4 ομάδες.

Οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σε εξέλιξη ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ με σκοπό να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ολοκληρώθηκαν με τον σχηματισμό ομάδων εργασίας, αφιερωμένων ιδίως στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και στις διαδικασίες άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, μετέδωσε σήμερα ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Μετά τις διαβουλεύσεις που αποτελούσαν συνέχεια των συνομιλιών της Κυριακής «αποφασίστηκε να δημιουργηθούν τέσσερις ομάδες εργασίας», αφιερωμένες «στην άρση των κυρώσεων, στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, στην ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, και στην επιτήρηση» της εφαρμογής όσων συμφωνούνται, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, ειδικευμένος σε νομικές υποθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

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