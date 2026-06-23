Μουντιάλ 2026: Ηχηρή η παρουσία του «Made in China» παρά την απουσία της εθνικής Κίνας

Παρά το γεγονός ότι οι Κινέζοι φίλαθλοι θα αισθάνονται λίγο απογοητευμένοι από το γεγονός της μη συμμετοχής της εθνικής ποδοσφαιρικής ομάδας τους στο Παγκόσμιο Κύπελο της FIFA για το 2026, η διοργάνωση δέχεται την κινεζική επιρροή μέσω των προϊόντων "Made in China", που είναι ορατά σχεδόν παντού εντός κι εκτός των γηπέδων.

Τα κινεζικά προϊόντα έχουν εδώ και πολύ καιρό κάνει αισθητή την παρουσία τους μέσω των οπαδών ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ και 32 χρόνια, οι κινεζικές εταιρίες εξήγαγαν εμπορεύματα για την διοργάνωση του 1994, που είχε πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ.

Με το πέρασμα του χρόνου, η παρουσία της Κίνας είναι σήμερα πιο ορατή και πιο ευρεία, καλύπτοντας όχι μόνο τον εξοπλισμό των αθλητών και τα αναμνηστικά δώρα των οπαδών, τις υποδομές σταδίων, αλλά ακόμα και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο περιθώριο των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αρκετές κινεζικές εταιρίες κρατούν χαμηλό προφίλ, καθώς δεν έχουν προσλάβει αστέρες του ποδοσφαίρου για διαφημιστικές εκστρατείες, αλλά ούτε και παρουσιάζουν φαντασμαγορικές δράσεις προώθησης προϊόντων ή δραστηριοτήτων, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια διοργάνωση δεν θα εξελίσσονταν ομαλά χωρίς την υποστήριξή τους, στο παρασκήνιο.

Το Μεξικό, μία από τις χώρες που φιλοξενεί τη φετινή ποδοσφαιρική διοργάνωση, αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα. Προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες διεξαγωγής του Παγκόσμιου Κυπέλου, το εμβληματικό γήπεδο της πόλης του Μεξικού, Στάδιο Αζτέκα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ποδοσφαιρική αναμέτρηση υπέστη μία συνολική ανακαίνιση των εγκαταστάσεών του. Η ανακαίνιση που κατέστησε το γήπεδο πιο ευρύχωρο και μοντέρνο πραγματοποιήθηκε από εταιρίες συμπεριλαμβανομένης και της China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ