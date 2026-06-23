Από τα γήπεδα στο σινεμά: Ο Ρομέο Μπέκαμ κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Forty Love»

Ο Ρομέο Μπέκαμ (Romeo Beckham) θα κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Forty Love». Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ (David & Victoria Beckham) θα πρωταγωνιστήσει σε ένα πολλά υποσχόμενο ρομαντικό δράμα με φόντο τον κόσμο του τένις.

Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο διάσημος φωτογράφος μόδας Πιερ-Ανζ Καρλότι (Pierre-Ange Carlotti), στο πρώτο του σκηνοθετικό εγχείρημα σε φιλμ μεγάλου μήκους, ενώ συνυπογράφει και το σενάριο με την Γκαέλ Μασέ (Gaëlle Macé).

Η ιστορία ακολουθεί έναν αστέρα του τένις, ο οποίος προπονείται σκληρά υπό την καθοδήγηση του πατέρα του με στόχο την κατάκτηση ενός κορυφαίου τίτλου στο Παρίσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ