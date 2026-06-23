Ανακοίνωση του Δημαρχεύοντα Πάφου για την αποκατάσταση προβλήματος στο Αναβαργός

Ο Δημαρχεύων Πάφου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον δρόμο προς το Κοιμητήριο της κοινότητας Αναβαργού, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους κατοίκους που ενημέρωσαν έγκαιρα για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η καθίζηση προκλήθηκε από βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης.

Παρότι το συγκεκριμένο ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ο Δημαρχεύων Πάφου υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε τα προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών να επιλύονται το συντομότερο δυνατό.

Μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και οι σχετικές σημάνσεις που τοποθετήθηκαν στην περιοχή αναμένεται να απομακρυνθούν εντός των επόμενων ημερών, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας.

Παράλληλα, ο Δημαρχεύων Πάφου απηύθυνε έκκληση προς τους δημότες να ενημερώνουν άμεσα είτε τον ίδιο είτε τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν εντοπίζουν παρόμοια προβλήματα στις περιοχές τους, τονίζοντας ότι η έγκαιρη ενημέρωση συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων.

Καταληκτικά, επανέλαβε ότι βασικός στόχος της δημοτικής αρχής παραμένει η συνεχής βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η άμεση επίλυση των προβλημάτων και η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της Πάφου.