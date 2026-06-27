Η Ευρώπη «ψήνεται» και η οικονομία πληρώνει τον λογαριασμό

Ο καύσωνας που πλήττει τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία δημιουργεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, λόγω απώλειας παραγωγικότητας, καθυστερήσεων, πίεσης στις υποδομές, διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένου ενεργειακού κόστους, την ώρα που ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται στην Κεντρική Ευρώπη.

Στο Ζααρμπρίκεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας καταγράφηκε την Παρασκευή νέο ρεκόρ όλων των εποχών για τη Γερμανία, με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο προβλέπονται θερμοκρασίες μεταξύ 36 και 41 βαθμών Κελσίου και, σε ορισμένες περιοχές, έως και 42 βαθμών, ενώ μικρή υποχώρηση αναμένεται από τη Δευτέρα.

«Η ζέστη εξελίσσεται από μετεωρολογικό φαινόμενο σε οικονομικό κίνδυνο και επομένως πρέπει στο μέλλον να τη διαχειριστούμε όπως ακριβώς τις τιμές της ενέργειας, τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού ή τους γεωπολιτικούς κινδύνους», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ο Όλιβερ Τσάντερ, στέλεχος της εταιρείας συμβούλων στρατηγικής Arthur D. Little.

Η ασφαλιστική εταιρεία πιστώσεων Allianz Trade, εξετάζοντας ακραία σενάρια, εκτίμησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να υποστεί ζημία ύψους 112,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, εάν συνεχιστούν οι περίοδοι καύσωνα. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, για κάθε βαθμό Κελσίου πάνω από τους 30, η παραγωγικότητα μειώνεται κατά 3%.

Ο κ. Τσάντερ ανέφερε ότι πλήττονται ιδιαίτερα οι βιομηχανίες που βασίζονται σε σωματική εργασία, εργασία σε εξωτερικούς χώρους, διαδικασίες ευαίσθητες στη θερμοκρασία ή αυστηρά χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Επηρεάζονται επίσης τομείς με πολύπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανολογία και τα ηλεκτρονικά.

Η ακραία ζέστη αυξάνει και την πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης για ψύξη από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μειώσουν την απόδοση γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνικών συστημάτων.

Παράλληλα, τα χαμηλά επίπεδα νερού σε μεγάλα ποτάμια θεωρούνται κρίσιμα για τη βιομηχανία και τον εφοδιασμό, καθώς περιορίζουν τη μεταφορική ικανότητα της εσωτερικής ναυτιλίας.

Η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας (DWD) προειδοποιεί για «ακραία ζέστη» σχεδόν σε όλη τη χώρα, σημειώνοντας ότι τέτοιες καιρικές συνθήκες έχουν γίνει συχνότερες λόγω της κλιματικής κρίσης. Στα νερά του ποταμού Μάιν η θερμοκρασία μετρήθηκε την Παρασκευή στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αυστρία, η υψηλότερη θερμοκρασία, 37,8 βαθμοί Κελσίου, καταγράφηκε την Παρασκευή στο Μπαντ Ντόιτς-Άλτενμπουργκ, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία. Οι Αυστριακοί Σιδηρόδρομοι (ÖBB) προειδοποίησαν για πιθανές διακοπές και καθυστερήσεις στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες, καθώς η ζέστη επηρεάζει τις υποδομές.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στην Ελβετία, όπου, λόγω της ζέστης, τέθηκε την Παρασκευή εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στο Μπετσνάου. Σύμφωνα με την ενεργειακή εταιρεία Axpo, η θερμοκρασία του ποταμού Άαρε, που χρησιμοποιείται για την ψύξη των δύο αντιδραστήρων, ήταν υπερβολικά υψηλή.

ΚΥΠΕ