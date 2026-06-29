Βενεζουέλα: Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση – Αγγίζει τους 1.500 ο τραγικός απολογισμός

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λα Γουάιρα σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 07:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Κύπρου), μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, σχεδόν πέντε ημέρες μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών της Τετάρτης, 24 Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός του οποίου πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς.

Ο απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα είχε φθάσει τους 1.450 χθες Κυριακή. Πολλά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές: 774 έχουν επηρεαστεί, από τα οποία 189 επιβεβαιώθηκε ότι κατέρρευσαν εξ ολοκλήρου.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με ειδικούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ