Νομοσχέδιο για αναγνώριση προϋπηρεσίας στο δημόσιο για άδειες δημοσίων υπαλλήλων

Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας κρατικών υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου που διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία για σκοπούς υπολογισμού της άδειας ανάπαυσής τους φέρνει τροποποιητικό νομοσχέδιο που συζητήθηκε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η άδεια των δημοσίων υπαλλήλων κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους. Με την τροποποίηση, για τον υπολογισμό της άδειας θα λαμβάνονται υπόψη και τα χρόνια που οι εργαζόμενοι υπηρέτησαν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου από αυτή στην οποία διορίστηκαν.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου, το νομοσχέδιο αφορά κυρίως εργαζομένους αορίστου χρόνου, αλλά και αρκετούς υπαλλήλους που ήταν στην εκπαιδευτική υπηρεσία ή στην Αστυνομία και πέρασαν στη δημόσια υπηερσία.

Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών ανέφεραν ότι συμφωνούν με την προτεινόμενη τροποποίηση, σημειώνοντας, όμως, την ανάγκη επέκτασης του μέτρου και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ είπε ότι η συντεχνία συμφωνεί πλήρως με την τροποποίηση.

Εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα εξέφρασε τη συμφωνία του, αλλά έθεσε ζήτημα διάκρισης σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα και ζητώντας να εξεταστεί το θέμα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Εκπρόσωπος της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, αφού συμφώνησε με την προτεινόμενη τροποποίηση, είπε ότι αυτή αφορά μόνο διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, ενώ παραγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, δεν καλύπτονται οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που μεταπήδησαν στους ΕΟΑ, ούτε η προϋπηρεσία από έναν ημικρατικό οργανισμό σε άλλο.

Ο εκπρόσωπος της ΟΗΟ-ΣΕΚ, συμφώνησε με τους προηγούμενους συνδικαλιστές και έθιξε το ζήτημα 600 εργαζομένων αορίστου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σημείωσε, επίσης, ότι για να ισχύσει το ίδιο μέτρο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτό θα έπρεπε να γίνει είτε με σχετική οδηγία από το Υπουργείο για να το υιοθετήσουν τα ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών, είτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η ρύθμιση αναγνωρίζει την προϋπηρεσία σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, είπε ότι πρόκειται για καινούρια κατηγορία και, επειδή εκκρεμούν ακόμη οι όροι απασχόλησής τους, δεν μπορούν σε πρώτη φάση να καλύπτονται από την αλλαγή.

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ, η Βουλευτής Σάβια Ορφανίδου είπε ότι η κάλυψη αυτού του κενού αφορά πολιτική απόφαση και επί της αρχής συμφωνεί και ο ΔΗΣΥ, ενώ ζήτησε να γίνουν από τώρα οι αλλαγές που ζητούν οι συντεχνίες.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, ζήτησε τις απαντήσεις του Υπουργείου Οικονομικών στα αιτήματα των συντεχνιών.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και με όσα ακούστηκαν από τις συντεχνίες.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Άλμα, Βουλευτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ρώτησε κατά πόσον η πρόνοια αφορά και τους εκτάκτους υπαλλήλους αορίστου χρόνου που δεν γίνονται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με το Υπουργείο να απαντά ότι η εξομοίωση όσον αφορά τις άδειες έχει γίνει ήδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ