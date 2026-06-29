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Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταζητούμενος για φόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο – Εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 30χρονος αφίχθηκε στην Κύπρο από τρίτη χώρα και εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο κατά τον έλεγχο – Κατηγορείται επίσης για οπλοκατοχή, για υπόθεση του 2023

Συνελήφθη σήμερα το πρωί, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, άντρας ηλικίας 30 ετών, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος αφίχθηκε σήμερα το πρωί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τον διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα αδικήματα του φόνου και της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου και πυρομαχικών, τα οποία διαπράχθηκαν το 2023.

Ο 30χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έναρξη της διαδικασίας έκδοσής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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